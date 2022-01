Bel-Air, pubblicato il trailer del reboot

Will Smith ha distribuito sul suo canale YouTube il filmato in cui è possibile avere un'anteprima della tanto attesa versione drammatica dell'iconica serie televisiva degli anni '90

Nelle scorse ore Will Smith ( FOTO ) ha pubblicato il trailer di Bel-Air, in arrivo a breve. Jabari Banks è il protagonista del reboot dell’iconica serie televisiva che ha appassionato il pubblico di tutto il mondo.

Will Smith ha scritto nella didascalia del filmato: “Tre anni fa il mio amico Morgan Cooper ha caricato il suo fan trailer su YouTube mostrando Willy, il principe di Bel-Air in chiave drama. Ora, ecco il primo sguardo completato alla sua rivisitazione della storia che è sempre stata nel mio cuore”.

In seguito Morgan Cooper ha aggiunto: “Perché Bel-Air è una serie drammatica, siamo davvero in grado di rimuovere gli strati di questi personaggi e i temi in una maniera che non avresti potuto fare trenta anni fa con una sitcom di mezz’ora. Siamo in grado di avere conversazioni profonde che sfidano le prospettive”.