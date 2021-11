Bel-Air, il teaser della serie reboot di Willy, il principe di Bel-Air

È uscito il video ufficiale che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo reboot della sitcom statunitense targata anni Novanta che vedeva protagonista Will Smith. Il nuovo show verrà trasmesso su Peacock nel 2022 e rielaborerà in chiave drammatica la trama del telefilm. Jabari Banks sarà il protagonista e non mancheranno all'appello introspezione, analisi sociale e approfondimenti inediti

È uscito il teaser trailer di Bel-Air, la serie reboot di Willy, il principe di Bel-Air.

Il primo video ufficiale che anticipa quello che vedremo in questa attesissima rielaborazione della sitcom statunitense anni ’90 promette di tenere incollati agli schermi i fan del telefilm cult. E anche le nuove generazioni, quelle che per motivi anagrafici non avevano potuto godersi sul piccolo schermo le avventure di Will Smith targate Nineties.

La serie reboot prevede già almeno due stagioni, di cui la prima uscirà nel 2022. Verrà trasmessa su Peacock, il servizio streaming di video on demand statunitense di proprietà della NBCUniversal, una divisione di Comcast.



Bel-Air reinterpreta la storia e lo show originale, rielaborandoli in chiave drammatica. Si proprone come un remake in chiave moderna che mostra il giovane Will intento ad affrontare i problemi di adattamento, quell'iter non solo geografico e urbanistico ma proprio esistenziale segnato dal passaggio dalla periferia ovest di Philadelphia, intrisa di problemi di vario tipo, alla ricchissima zona di Bel-Air.

Come l'archetipo degli anni ’90, anche il Willy di oggi si trasferirà a casa di parenti ricchi che vivono a Bel-Air, gli zii materni. Il viaggio sarà un'iniziazione, una maturazione a ogni livello per il protagonista.



Il teaser trailer si intitola “My Kingdom” e ruota attorno al personaggio di Jabari Banks nel ruolo di Will.

Racconta la storia di Will, sottolineando come questa sia stata capovolta e stravolta e di come il protagonista abbracci il “nuovo regno” (messo a titolo del teaser) in cui si è trasferito. E di cui diventerà il reuccio. Anzi no: il principe!

Nel video vediamo il protagonista tuffarsi in una piscina e "rincorrere" nuotando una corona sott'acqua. Alla fine riuscirà a raggiungere il trono regale che si trova nel fondo della piscina. Da non sottovalutare la scelta della piscina: questa è il simbolo della ricchezza statunitense, nel senso che le ville con piscina sono uno status symbol negli USA. Anche nella sitcom originale gli zii di Will avevano la piscina ad arricchire la propria già elegantissima abitazione. Ma la piscina è ciò che fa la differenza negli States.



Una volta seduto sul trono, lentamente la corona si poserà sul capo del protagonista, investendolo quindi ufficialmente come nuovo principe di Bel-Air.

Nelle scritte che compaiono in grafica nel video si legge che Will Smith è il produttore esecutivo di questo nuovo show.



Il tono scanzonato e comico della serie originale passa il testimone a un trattamento diverso, con una versione più drammatica che non manca di approfondire l'aspetto psicologico e sociale del trasferimento dalla periferia povera alla zona ricca che sta alla base di tutto. L’introspezione dei personaggi, l’approfondimento psicologico, sociale ed esistenziale rendono questo nuovo prodotto lontano dal pioniere, offrendo un inedito punto di vista. Il che risulta più interessante rispetto a una serie che riproponga fedelmente e pedissequamente gag e boutade a cui già Will Smith ci aveva abituato, no?

Bel-Air si immerge più a fondo nei conflitti, nelle problematiche, nelle emozioni e nei pregiudizi che anche oggi (a trent’anni suonati dallo show originale) sono purtroppo ancora attualissimi. Questa immersione che renderà il protagonista una specie di palombaro di se stesso e della società vede quindi nell'immagine della piscina dei ricchi in cui lui si immerge una rappresentazione perfetta, altamente simbolica. Inoltre la dimensione acquatica sembra suggerire che quello in cui Will farà il proprio ingresso è proprio un regno differente, un regno animale diverso: un habitat del tutto nuovo per la specie del protagonista, abituata a ben altri ambienti.



Ambienti intesi come milieu a parte, Bel-Air è ambientata negli Stati Uniti di oggi.



Sarà “una serie drammatica che si appoggia ad una premessa originale: il complicato viaggio di Will dalle strade di West Philadelphia alle ville recintate di Bel-Air. Con una visione reinventata, Bel-Air si tufferà più a fondo nei conflitti intrinseci, nelle emozioni e nei pregiudizi che era impossibile esplorare completamente in un formato sitcom di 30 minuti, pur continuando a offrire spavalderia e cenni divertenti allo spettacolo originale”, cita la presentazione ufficiale dello show.



Potete vedere il teaser trailer della serie reboot di “Willy, il principe di Bel-Air”, intitolata “Bel-Air, nei video che trovate in alto, in testa a questo articolo.