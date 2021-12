Game of Scores, le migliori colonne sonore serie tv degli anni Duemila

Da Il Trono di Spade a The Crown, da The Walking Dead a Gomorra, da Lost a Bridgerton, da La casa di Carta a Il commissario Montalbano, da Downton Abbey a Succession, il libro scritto da Massimo Privitera e pubblicato da Bietti Fotogrammi è una preziosa guida alla scoperta delle più belle soundtrack originali e sigle cantate per la televisione degli anni Duemila.

“La musica! Una magia che supera tutte quelle che noi facciamo qui!” Così parlò Abus Silente in Harry Potter e la pietra filosofale. E se lo dice il Preside della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwart, non possiamo che dargli retta, soprattutto ora che il maghetto festeggia i 20 anni dell’uscita al cinema. Si sa, ormai, dal grande al piccolo schermo il passo si fa sempre più breve. E cosa sarebbe lo sterminato universo delle serie televisive, senza un virtuoso accompagnamento sonoro? Basti pensare a “Doomed to Live”, che fa da contrappunto alle sequenze più drammariche di Gomorra.

Negli ultimi vent’anni la fiction tv ha prodotto autentici capolavori, le cui musiche sono entrate a far parte della vita di tutti noi. Era quindi d’uopo stilare una guida alla scoperta delle più belle soundrack composte negli anni duemila. A guidarci in questo viaggio emozionante è un capitano d’eccezione, ovvero Massimo Privitera, fondatore della rivista “Colonne Sonore. Immagini tra le note,” prima e unica in Italia dedicata alla musica per immagini.

Pubblicato da Bietti Fotogrammi, la collana curata da Ilenia Floreano, Games of Scores è un mini-jukebox delle migliori colonne sonore originali e sigle cantate per la televisione degli anni Duemila. Un gioco delle partiture, a cui è bello e divertente partecipare. Come in tutte le classifiche, la scelta è sempre soggettiva, ma questo non rappresenta certo un limite. Con un linguaggio alla portata di tutti, ma mai banale, Massimo ci porta a spasso tra i brani e le canzoni delle serie tv invitandoci a guardarle e apprezzarle anche attraverso le orecchie. In fondo come diceva Friedrich Wilhelm Nietzsche: "In virtù della musica le passioni godono di se stesse."