Paura, l'album con le colonne sonore degli horror e thriller italiani

Cori enigmatici, melodie infantili, ritmi trafelati, percussioni ossessive, sintetizzatori inquietanti. È Paura , la raccolta che include 11 tracce inedite che hanno alzato la tensione del cinema horror italiano , colonne sonore di film esoterici e soprannaturali degli anni '70 e di pellicole splatter e slasher degli '80. Una Paura che sale e coinvolge in modo inquietante l'ascoltatore, offrendo un menù di delizie e sgomento horror, esplorando l'eclettico repertorio degli archivi CAM Sugar che hanno costruito un vero e proprio viaggio sonoro nel labirinto del brivido. L'album è inoltre impreziosito dall'esclusivo artwork di Eric Adrian Lee che elabora l'iconografia del cinema horror all'italiana e, in versione deluxe in edizione limitata, da un boxset a forma di pietra tombale . La raccolta da brividi include alcune tra le composizioni più creative, toccanti e ricche di suspense mai scritte per il cinema del terrore. Paura offre un approfondimento unico sul repertorio horror di alcuni dei più celebrati maestri della cinematica quali Ennio Morricone , Riz Ortolani e Stelvio Cipriani e accende i riflettori su compositori per troppo tempo trascurati ma che hanno rappresentato la spina dorsale del cinema italiano come Daniele Patucchi , Marcello Giombini e Berto Pisano . PAURA presenta inoltre la partecipazione di ospiti straordinari come Edda Dell'Orso , storica vocalist di Morricone, e dei Goblin , noti per aver a lungo collaborato con Dario Argento . L'album racchiude tanto gli eleganti e melanconici crescendo orchestrali di 'La Dama Rossa Uccide Sette Volte' di Bruno Nicolai o di 'Greta - Seconda Versione' di Berto Pisano, quanto gli intensi guizzi softcore di 'Ansimando' di Ennio Morricone o di 'La Notte Che Evelyn Uscì Dalla Tomba' di Bruno Nicolai. La suspense sale con i frenetici sintetizzatori e clavicembali thriller di 'Giallo in Tensione' di Daniele Patucchi, quelli di 'Cerro Torre' di Paolo Gatti e Alfonso Zenga, o, ancora, quelli di 'Devil Dance' di Stelvio Cipriani. Include, inoltre, 'Bargain with the Devil #3' di Franco Micalizzi qui per la prima volta su vinile. Il brano è tratto dalla colonna sonora del film 'Chi Sei?', il cui tema principale è stato oggetto di campionamento da parte della leggenda Hip Hop Pete Rock nella traccia 'After the Storm' di Kali Uchis con la partecipazione di Tyler, The Creator e Bootsy Collins . La canzone è soltanto una delle molte opere presenti negli archivi CAM ad essere campionate da acclamati artisti contemporanei come James Blake (Bruno Nicolai), Drake (Marcello Giombini), Tei Shi e Blood Orange (Luigi Ceccarelli), un fenomeno che mette in luce l'importanza del catalogo dell'etichetta come una costante fonte di ispirazione per beatmaker e collezionisti. Paura è disponibile in CD digipak a 6 facciate, in edizione standard in doppio vinile nero e in doppio vinile splattered rosso con copertina gatefold per CAM Sugar / Decca Records a partire dal 1 Ottobre. A seguire, dal 15 Ottobre, sarà disponibile in versione deluxe in edizione limitata con boxset a forma di pietra tombale inclusivo di un doppio vinile splattered rosso con versione alternativa dell'artwork, un poster, una fanzine con i manifesti dei film inclusi nella raccolta ed un esclusivo 45 giri in vinile rosso contenente le 2 bonus track: 'L'Ossessa' di Marcello Giombini e 'Le Facce della Morte' di Daniele Patucchi, brano precedentemente inedito. Il cofanetto deluxe in edizione limitata è disponibile in 2.000 copie. I boxset dal numero 1 al 500 saranno destinati al mercato italiano, dal 501 al 2.000 a quello estero.

Ennio Morricone, profondo giallo

Tra la fine degli anni ‘50 e gli anni ‘80 l’horror Made in Italy ha saputo conquistare e affascinare il mondo, ben prima di diventare il principale concorrente del cinema americano. La sua influenza sulla cultura pop internazionale, infatti, è stata capace di consolidarsi nel tempo, trasformando alcuni dei suoi registi, quali Riccardo Freda, Mario Bava e Aristide Massaccesi (aka Joe D’Amato) in veri e propri autori di culto, capaci di influenzare intere generazioni di filmmaker americani ed europei: da Brian De Palma a Martin Scorsese, da Tim Burton a Sam Raimi, passando per Pedro Almodóvar, John Carpenter, Nicolas Winding Refn e Quentin Tarantino. Così come i film, anche le loro colonne sonore sono state oggetto di collezionismo e venerazione negli anni da parte di una dedicata fanbase di cultori in tutto il mondo. Il fascino di questi lavori e delle loro colonne sonore risiede, infatti, nel loro approccio quasi artigianale all’opera che, nonostante potesse contare su budget limitatissimi, era ricco di un’attitudine underground che di conseguenza dava vita a straordinarie ed avanguardistiche innovazioni musicali e cinematiche. Le trame avvolte in una spirale oscura dal gusto esoterico si lasciano guidare dalla regia sperimentale, dalla straordinaria fotografia e dalle musiche uniche nel loro genere, mentre la logica della narrazione viene a meno schiacciata dalla violenza visiva. Questo è, dunque, il vero tratto distintivo che rende l’horror italiano unico, uno dei generi più iconici e acclamati nella storia del cinema mondiale, un filone eterno ed imperturbabile mai scalfito dalle tendenze mutevoli e dal passare del tempo.





A1 Ennio Morricone – Mio Caro Assassino from MIO CARO ASSASSINO (My Dear Killer) (1971)

A2 Bruno Nicolai feat. Edda Dell’Orso – La Notte che Evelyn Uscì dalla Tomba from LA NOTTE CHE EVELYN USCÌ DALLA TOMBA (The Night Evelyn Came Out Of The Grave) (1971)

A3 Bruno Nicolai – La Dama Rossa Uccide Sette Volte (Edit) from LA DAMA ROSSA UCCIDE SETTE VOLTE (The Red Queen Kills Seven Times) (1972)

A4 Stelvio Cipriani – Tribal Shake from REAZIONE A CATENA (A Bay Of Blood) (1971)

A5 Stelvio Cipriani – Il Sesso del Diavolo (Finale) from IL SESSO DEL DIAVOLO (Sex Of The Devil) (1971) °

A6 Stelvio Cipriani – Deviation from DEVIATION (1971)



B1 Riz Ortolani – L’Etrusco Uccide Ancora (Titoli) from L’ETRUSCO UCCIDE ANCORA (The Dead Are Alive!) (1972)

B2 Daniele Patucchi – Giallo in Tensione from FRANKENSTEIN ’80 (1974) *

B3 Ennio Morricone feat. Edda Dell’Orso – Ansimando from MACCHIE SOLARI (Autopsy) (1974)

B4 Manuel De Sica – Black Dream from MYSTERY TOUR (1985) †

B5 P. Gatti, A. Zenga – Cerro Torre from CESARE MAESTRI: IL RAGNO DELLE DOLOMITI (1980) †

B6 Berto Pisano – Greta from LA MORTE HA SORRISO ALL’ASSASSINO (Death Smiles On A Murderer) (1973)

B7 Sante Maria Romitelli – Bambola Sensuale from LA ROSSA DALLA PELLE CHE SCOTTA (The Sensuous Doll) (1972) *



C1 Adolfo Waitzman – Languidamente from PENSIONE PAURA (Hotel Fear) (1978)

C2 Nico Fidenco – Il Demonio in Convento from IMMAGINI DI UN CONVENTO (Images In A Convent) (1979) °

C3 Ettore De Carolis – Ettore De Carolis (Flavour of Death) from IL CAVALIERE, LA MORTE E IL DIAVOLO (1983) †

C4 Marcello Giombini – Un Gioco per Eveline from UN GIOCO PER EVELINE (1971) *

C5 Carlo Maria Cordio – Absurd from ROSSO SANGUE (1981)

C6 Stelvio Cipriani (performed by Goblin) – Devil Dance from UN’OMBRA NELL’OMBRA (Ring Of Darkness) (1979)

C7 Daniele Patucchi – E Tanta Paura from E TANTA PAURA (Plot Of Fear) (1976) *

C8 Marcello Giombini – Orinoco: Prigioniere del Sesso from ORINOCO: PRIGIONIERE DEL SESSO (1980) *



D1 Franco Micalizzi – Bargain With The Devil #3 from CHI SEI? (Beyond The Door) (1974) °

D2 Stefano Liberati – The Prophecy (Vers. A) from I PENSIERI DELL’OCCHIO (1978) †

D3 Luigi Ceccarelli – Walking Through The Shadows from DIFENDIMI DALLA NOTTE (1981) †

D4 Daniele Patucchi – Minaccia Sulla Città from BELVE FEROCI (Wild Beasts) (1984) *