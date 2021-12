Gomorra - Stagione finale, oggi gli ultimi episodi. Le anticipazioni

La serie Sky Original che ha segnato la storia della televisione italiana giunge al suo epilogo. Venerdì 17 dicembre dalle 21.15 su Sky Atlantic, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW Condividi

Una resa dei conti che sembra sempre più impossibile da evitare e che promette di essere definitiva è al centro degli ultimi, attesissimi due episodi di Gomorra - Stagione finale (TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE), il cult Sky Original prodotto da Cattleya, domani dalle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic, disponibili in streaming su NOW e ovviamente anche on demand su Sky.

Il gran finale leggi anche Gomorra - Stagione finale, puntata 7 e 8 riassunte in 25 foto Nell’ultimo appuntamento con la serie dei record, i cui ultimi due capitoli sono diretti rispettivamente da Marco D’Amore e Claudio Cupellini, la tensione è alle stelle: Genny (Salvatore Esposito), pronto finalmente a partire, farà pressione su Ruggieri perché scopra dove hanno nascosto Pietrino, suo figlio, e inaspettate alleanze si creeranno per aiutare Ciro Di Marzio (Marco D’Amore). Ma tutto sta per cambiare per sempre.

GOMORRA - STAGIONE FINALE, LOCATION E AUTORI leggi anche Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell’episodio 8 Girati fra Napoli, Riga e Roma, i dieci nuovi episodi di Gomorra – Stagione finale sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Valerio Cilio e Gianluca Leoncini. I primi 5 episodi e il nono sono diretti da Marco D’Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L’Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie. Entrambi sono anche supervisori artistici.

SINOSSI EPISODIO 9 leggi anche Gomorra - Stagione finale, trama e recensione dell’episodio 7 Genny fa pressione su Ruggieri per sapere dov’è suo figlio e poi tranquillizza Azzurra che appena Pietro sarà di nuovo a casa se ne andranno per sempre: è già tutto pronto. Ma Genny non sospetta nulla di ciò che sta accadendo alle sue spalle: Ciro e Nunzia si stanno muovendo e con l’aiuto di nuovi inaspettati alleati, cercheranno in tutti i modi di impedire a Genny di portare a compimento il suo progetto di fuga.