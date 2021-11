Marvel, nella nuovo intro c'è anche Schang-Chi

La intro Marvel è in continua lavorazione

Come i fan del MCU ben sapranno, l’avvio della Fase 4, che dopo le vicende di “Avengers – Endgame” chiude il cerchio con i sei Vendicatori originari (Captain America, Thor, Iron Man, Black Widow, Hawkeye e Hulk), porterà all’apparizione ed entrata in scena di un ricco parterre di nuovi supereroi ed eroine, come i loro predecessori, impegnati nel salvare il mondo e l’intero universo dai nemici. È da osservare proprio in quest’ottica l’arrivo di Shang-Chi nella intro ufficiale Marvel, che da qui a breve includerà tutti i nuovi e giovani Vendicatori. Lo shaolin cinese non è quindi la prima new entry e non sarà nemmeno l’ultima. Prima di lui sono state aggiunte a settembre Yelena Belova e Natasha Romanoff – direttamente da “Black Widow” - e quasi sicuramente, troverà spazio a breve anche l’arciera Kate Bishop, ora su Disney Plus (e su Sky Q) come protagonista di “Hawkeye”. Restano aperti gli interrogativi anche su una possibile apparizione tra le lettere di alcuni personaggi conosciuti tra gli Eterni.