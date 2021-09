Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, arriva la colonna sonora

Marvel Music/Hollywood Records e Interscope Records pubblicano la colonna sonora ufficiale del nuovo film Marvel Studios, “Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli”, ora disponibile nelle sale italiane. La colonna sonora, Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings: The Album, è prodotta dalla compagnia 88rising, la piattaforma leader che raccoglie gli artisti asiatici e americani di origine asiatica di tutto il mondo. Il disco contiene produzioni originali sia tratte che ispirate al film e verrà pubblicato su tutte le piattaforme digitali il 3 settembre. La colonna sonora contiene brani di Anderson .Paak, Rich Brian, Swae Lee, Jhené Aiko, Mark Tuan, Saweetie, Audrey Nuna, NIKI, Guapdad 4000, Warren Hue, keshi, 21 Savage, Rick Ross, DJ Snake e tanti altri.



88rising ha prodotto questo storico progetto musicale lavorando a stretto contatto con il regista del film, Destin Daniel Cretton e presentando la nuova generazione di artisti asiatici da tutto il mondo. 88rising ha sfruttato l’ambientazione del film a San Francisco per raccontare una storia più profonda inerente all’esperienza delle persone di origine asiatica in America, raccontando la vita entro le mura domestiche, i guai, i primi innamoramenti. Così come il film, anche l’album è incentrato sul tema portante e universale della famiglia, esplorando la relazione tra generazioni passate, presenti e future.



Parlando del processo creativo, sia Cretton che il fondatore di 88rising Sean Miyashiro hanno dichiarato: “Con questo disco ho voluto riunire tutti gli artisti insieme per raccontare storie di amore incondizionato e ricordi durante la crescita come il calore rassicurante di una zuppa calda o della frutta tagliata da una madre e di come quest’ultima sia sempre presente per noi, che lo si voglia o meno. Queste canzoni sono dedicate ai primi balli dei nostri genitori quando erano giovani, continuando a celebrare le loro storie d’amore e la loro giovinezza intramontabile. Il disco è anche dedicato al loro spirito di sacrificio, alla loro grinta e alla loro infinita perseveranza per assicurarci i mezzi per dare il nostro meglio. Volevamo fare musica e scrivere canzoni per celebrare tutto questo, sposando i temi del film come il valore della famiglia, l’essere impavidi e compiere il proprio destino.



La musica di questo album è il cuore pulsante del nostro film. Mentre montavamo Shang-Chi, eravamo costantemente ispirati dalle prime registrazioni che ci arrivavano da questi incredibili artisti. Quando ho parlato a Sean per la prima volta dell’idea di questo disco, sapevamo che doveva essere un progetto a parte, ma allo stesso tempo riguardare i temi del nostro film…il tema della famiglia, dell’eredità, del dolore e della guarigione. Volevamo anche creare un album che fosse davvero magnifico e che ci desse una ragione in più per festeggiare. Non potevo essere più felice di condividere queste canzoni e questi artisti con il mondo”, aggiunge Destin Daniel Cretton.



Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è diretto dal regista Destin Daniel Cretton e vede protagonisti Simu Liu, Tony Leung, Awkwafina, Fala Chen, Meng’er Zhang, Florian Munteanu, Ronny Chieng e Michelle Yeoh.

Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings: The Album — Tracklist

1. Always Rising - NIKI, Rich Brian, Warren Hue

2. Diamond + and Pearls - DPR LIVE, DPR IAN, peace.

3. In The Dark - Swae Lee, Jhené Aiko

4. Lazy Susan - 21 Savage, Rich Brian, Masiwei, Warren Hue

5. Nomad - Zion.T, Gen Hoshino

6. Fire in the Sky - Anderson .Paak

7. Lose Control – JJ Lin

8. Every Summertime – NIKI

9. Never Gonna Come Down - Mark Tuan, BIBI

10. Foolish - Rich Brian, Warren Hue, Guapdad 4000

11. Clocked Out! - Audrey Nuna, NIKI

12.Act Up - Rich Brian, Earthgang

13. Baba Says - Various Artists

14.Run It - DJ Snake, Rick Ross, Rich Brian

15. Swan Song - Saweetie, NIKI

16. War With Heaven – keshi

17. Hot Soup - 88rising, Simu Liu

18. Warriors - Warren Hue, Seori

Gli ascoltatori hanno avuto modo di sentire nell’ultimo mese due singoli incredibili come “Lazy Susan” con i pesi massimi della musica 21 Savage, Rich Brian, Masiwei e Warren Hue e “Every Summertime” — il solare brano di NIKI. Subito dopo è stato pubblicato il singolo di successo “Run It” featuring DJ Snake, Rick Ross e Rich Brian. Il singolo è stato scelto come tema portante della nuova stagione 2021-2022 dell’ESPN College Football – guarda il trailer QUI .



I fan hanno inoltre iniziato ad “unire i puntini” che compongono tutte le uscite e i visual di questa colonna sonora con l’uscita di “In The Dark” featuring Swae Lee e Jhené Aiko, svelando un ulteriore livello di questo progetto musicale di accompagnamento al film. 12 dei 18 brani della colonna sonora sono stati usati nel film e saranno disponibili anche in formato fisico negli store.



Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Original Score realizzata dal compositore Joel P.West (“Just Mercy”) sarà invece disponibile su etichetta Marvel Music/Hollywood Records sempre il 3 settembre.