Luce dei tuoi occhi, il cast della serie tv con Anna Valle. FOTO

Giuseppe Zeno è Enrico Leoni: affascinante Professore di Matematica e Fisica in un liceo di Vicenza e padre (vedovo) di Miranda. Ha un rapporto molto stretto con le ragazze della scuola di ballo in cui Emma andrà per cercare la figlia, tiene a loro e si preoccupa che non trascurino gli studi per la danza. Il suo è un carattere gentile e premuroso dimostrato anche nei confronti di Emma, con la quale stringerà da subito un intenso legame.

Mina Settembre, da Serena Rossi a Giuseppe Zeno: il cast della serie tv