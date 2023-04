1/18 ©Ansa

Dopo il successo della prima stagione in sei puntate su Canale 5, andata in onda nell'autunno 2021, la serie tv Luce dei tuoi occhi, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno, prodotta da Banijay Studios Italy per Mediaset, riaccende i riflettori nella città di Vicenza. La prima puntata della seconda stagione della fiction è andata in onda il 12 aprile del 2023

Luce dei tuoi occhi 2, il cast