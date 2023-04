Luce dei tuoi occhi 2, il cast

1/10 ©IPA/Fotogramma

Anna Valle è Emma Conti, una coreografa sensibile e creativa che in questi nuovi episodi ha rilanciato l’Accademia di ballo con sede nella Basilica Palladiana di Vicenza. Il suo gruppo di ballo viene invitato a esordire in un teatro prestigioso di New York con l’adattamento contemporaneo del Lago dei Cigni

