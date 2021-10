Batwoman, Ruby Rose svela il vero motivo dell'addio

In alcuni momenti la stessa attrice aveva raccontato delle difficoltà che possono esserci nell’interpretare una serie sui supereroi e per di più da protagonista.

Per colpa anche delle sue condizioni di salute (un infortunio sul set e la scoperta di un tumore) l’ex Batwoman si è trovata costretta a fare un passo indietro, soprattutto visti i ritmi serrati di riprese ecc. Tuttavia in quell’occasione Peter Roth minacciò di licenziare l’intera troupe e il cast in caso di ulteriori ritardi nella produzione.

Lo sfogo dell’attrice tra Covid e molestie

Per rincarare ulteriormente la dose di accuse, Ruby Rose ha anche parlato dell’emergenza sanitaria in corso e di come la produzione non abbia voluto fermare le riprese nonostante il rischio Covid (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Mentre tutte le altre serie, The Flash, Riverdale e Super Girl avevano bloccato le riprese, Caroline Dries, sceneggiatrice e co-produttrice esecutiva non ha voluto “mettere in pausa” Batwoman, nonostante le richieste del cast e la paura dei contagi. Quando poi è arrivata la nota del Governo, sono stati costretti a sospendere le riprese ma solamente perché obbligati.

L’attrice aggiunge che a causa dei ritmi serrati ci sono stati molti infortunidelle controfigure: una donna ha riportato ustioni di terzo grado su tutto il corpo; una è stata ferita al volto rischiando di rimanere cieca mentre un’altra è diventata tetraplegica, e tutto questo mentre la società cercava di incolparle per l’accaduto.

Ma lo sfogo di Ruby Rose non si è fermato alla produzione, l’attrice infatti ha puntato il dito anche contro il collega Dougray Scott, che nella serie ha interpretato Jacob Kane.

L’uomo infatti, avrebbe ferito una controfigura e aveva comportamenti poco professionali con tutte le donne, sbraitando contro di loro o abusandone senza alcun controllo. I produttori erano al corrente di tutto ma, in quanto protagonista, non è stato fatto nulla per fermarlo.

Quelle di Ruby Rose sono accuse molto pesanti che, se venissero confermate, potrebbero scuotere ulteriormente Hollywood e tutta l’industria cinematografica. Al momento i produttori della serie non hanno ancora risposto all’attrice ma, intanto, il suo post è diventato virale scoperchiando il Vaso di Pandora.