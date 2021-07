Charlize Theron , classe 1975 , è pronta per un nuovo impegno lavorativo. Stando a quanto riportato in esclusiva dal magazine , l’attrice produrrà la nuova serie TV The Final Girl Support Group che potrà contare anche sulla presenza di Andy e Barbara Muschietti nei ruoli di producer.

La produzione, basata sull’omonimo romanzo di Grady Hendrix, sarà di genere horror e vedrà Andy Muschietti dirigere il pilot. Non ci sono notizie per quanto riguarda gli attori del cast, il periodo delle riprese e la possibile data di distribuzione, quindi non resta altro da fare che attendere per conoscere tutti gli sviluppi in merito.