A dirigere la pellicola sarà Paul Feig, noto per titoli come “Le amiche della sposa” e “Last Christmas”. Incaricati della sceneggiatura David Magee (Vita di Pi) e Laura Solon (Let It Snow). Una notizia esaltante per i tantissimi lettori della saga letteraria, celebre nel mondo con più di 2.5 milioni di copie vendute. Un totale di sei romanzi, tradotti in 30 lingue, con l’ultimo capitolo in uscita a giugno 2021. Un primo film che potrebbe dare il via a un ricco franchise. Tutto dipenderà dall’impatto sul pubblico.