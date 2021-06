Luck, le anticipazioni sugli episodi 3 e 4 della serie tv. FOTO

Su Sky Atlantic è in onda 'Luck', la serie del 2011 di HBO con la star di Hollywood Dustin Hoffman nei panni del protagonista, Ace Bernstein, un "businessman" appena uscito di prigione che si ritrova a elaborare un piano complesso per invertire le sorti cadenti di un ippodromo in cui sono coinvolte molte persone e tanti, troppi interessi. L'appuntamento con gli episodi 3 e 4 è per martedì 1 giugno alle 21.15 (disponibili anche on demand e in streaming su NOW)