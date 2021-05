Luck, la recensione della serie tv con Dustin Hoffman

Lo show HBO incentrato sul mondo delle corse dei cavalli, con protagonista l’attore due volte premio Oscar, è in onda tutti i martedì sera su Sky Atlantic (disponibile anche on demand e in streaming su NOW). Ecco la recensione di 'Luck'

Il 25 maggio ha debuttato su Sky Atlantic Luck, serie tv che ha per protagonista Dustin Hoffman e il cui primo episodio è stato girato da Michael Mann. Lo show HBO andrà in onda ogni martedì sera alle 21.15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW).



Nel corso delle nove puntate della serie tv vedremo Hoffman nei panni di Chester “Ace” Bernstein, un personaggio – lo scoprirete presto – davvero memorabile. Ecco di seguito la recensione di Luck.





Luck, la trama della serie tv