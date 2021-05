Rick and Morty 5: il terzo folle trailer della nuova stagione

Ancora tanta azione nel terzo trailer della celebre serie animata, rinnovata da tempo, con gli sceneggiatori al lavoro già sulla sesta e settima stagione Condividi:

Si avvicina sempre più il 20 giugno 2021, data nella quale farà il proprio esordio la quinta stagione di “Rick and Morty”. L’hype dei fan della serie animata continua ad aumentare, soprattutto grazie ai folli trailer diffusi. È stato rilasciato il terzo, nel quale si fa sfoggio, ancora una volta, di una compilation di scene ricche d’azione e follia, come al solito. Immagini tratte dai dieci episodi prodotti, con protagonisti Rick Sanchez, suo nipote Morty e il resto della stramba famiglia. Anche stavolta non mancano citazioni di vario genere, un’abitudine di Dan Harmon e Justin Roiland. In questo caso si fa riferimento a titoli come “Voltron” e “Namor”, ma non solo.

Rick and Morty, cosa sappiamo approfondimento Rick and Morty 5: il nuovo trailer della quinta stagione La quarta stagione è stata presentata a maggio 2020 e la lavorazione per la quinta è partita immediatamente. Dan Harmon ha spiegato come non vi siano stati ritardi dovuti alla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Tante le sorprese che attendono i fan, a partire da: “Morty, in un episodio della quinta stagione, avrà una relazione con un personaggio femminile che non è Jessica. Una piccola, grande storia scritta dal mio amico e collaboratore Rob Schrab. È molto tenero come sceneggiatore e mi ricorda John Hughes. La sua sensibilità non combacia con la sua età. Credo quell’episodio possa vincere un Emmy”.