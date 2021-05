Bridgerton, annunciato uno spin-off sulla Regina Charlotte

Bridgerton, spin-off: cosa sappiamo

Come detto, Shonda Rhimes sarà coinvolta in prima persona, scrivendo questa miniserie prequel tratta da “Bridgerton” e, al tempo stesso, ricoprendo il ruolo di produttrice esecutiva. Ad affiancarla in questa nuova avventura ci saranno i suoi collaboratori di lunga data, Betsy Beers e Tom Verica.

Non è un caso che la narrazione di “Bridgerton” volga lo sguardo su questo specifico personaggio. La regina Charlotte non fa parte del mondo creato da Julia Quinn. È un’aggiunta ideata per lo show. Una modifica rilevante che consentirà, grazie anche a questo prequel spin-off, di prendere le distanze dai romanzi. È chiaro come Shonda Rhimes voglia offrire sorprese anche ai lettori di Julia Quinn, evitando inoltre il costante confronto con la saga letteraria.

Lo spin-off si concentrerà sulla vita amorosa della giovane regina, così come sulla sua ascesa. Un personaggio storicamente esistito, le cui vicende saranno però del tutto inventate nello show. Nel corso della prima stagione ha il volto di Golda Rosheuvel. Va da sé, però, che nella miniserie vi sarà un’attrice più giovane.

Nessun nome è stato svelato, anche se è facile ipotizzare come nei prossimi mesi avrà inizio un toto-regina Charlotte. Netflix ha inoltre spiegato come verrà coinvolta anche una giovane Violet Bridgerton e una giovane Lady Danbury, nella prima stagione interpretate da Ruth Gemmell e Adjoa Andoh.

Ecco il commento dell’Head of Global TV di Netflix, Bela Bejaria: “Molti dei nostri spettatori non conoscevano la storia della regina Charlotte prima di ‘Bridgerton’. Sono entusiasta che questo nuovo show possa ampliare ulteriormente la sua storia. Shonda e il suo team stanno costruendo attentamente questo universo, così da poter offrire ai fan la stessa qualità e lo stile amato nella prima stagione”.