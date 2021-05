Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, il libro di Christiane F.

La serie televisiva tedesca Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino ha appena debuttato su Amazon Prime Video (disponibile anche su Sky Q) e già si sta preannunciando un successo. Racconta la vita segnata dall'abisso di tossicodipendenza e di prostituzione di un gruppo di ragazzi di cui fa parte Christiane Vera Felscherinow, la tredicenne protagonista e autrice dell'omonimo libro-inchiesta pubblicato nel 1978 dai giornalisti Kai Hermann e Horst Rieck, assieme alla stessa Christiane (inizialmente il suo cognome era stato omesso, identificandola con la sola prima lettera, la F). Uscito in Germania con il titolo tedesco di Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, questo libro è diventato in pochissimo tempo un vero e proprio bestseller. Si tratta del racconto autobiografico della ragazza protagonista, un racconto dotato di vivido realismo e di crudezza, due delle caratteristiche che l'hanno reso così convincente agli occhi dei lettori di tutto il mondo.

Christiane cade nella trappola della droga subito dopo averne fatto una prima conoscenza in un oratorio protestante. Dopo quella prima volta, la ragazza cede nuovamente alla tentazione nella discoteca berlinese Sound. Da quel momento in po,i la sua vita sarà indissolubilmente legata alla tossicodipendenza. E a tutto il degrado che ruota attorno al bisogno "vitale" di una dose di eroina. Vitale come percepito da un tossico, mortale come purtroppo sappiamo che si rivela essere.

Il libro racconta dell'infanzia difficile che ha vissuto, tra il padre violento e il dolore provato per la separazione dei genitori. Un terreno purtroppo molto fertile per la tossicodipendenza e, in generale, per il disagio profondo giovanile.

Un libro-inchiesta



Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino è un libro-inchiesta la cui genesi è in una serie di interviste condotte nell'arco di due mesi che i giornalisti del settimanale Stern, Kai Hermann e Horst Rieck, fecero a Christiane Vera Felscherinow nel 1978.



La ragazza era allora imputata e testimone in un processo che si è poi concluso nel giugno dello stesso anno, con la sua condanna per detenzione di droga e ricettazione. La denuncia da cui tutto è partito venne fatta da Heinz W., un rappresentante di commercio dedito a frequentare prostitute molto giovani, tra cui la tredicenne Christiane Felscherinow e la sua amica di quattordici anni, Babette Döge. La condanna di Christiane è stata sospesa con la condizionale poiché i giudici riconobbero come attenuanti la sua minore età e il fatto che fosse incensurata.



Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino è stato pubblicato a puntate nel 1978 sul settimanale Stern con il titolo originale che non citava "ragazzi" ma piuttosto "bambini" (kinder, che in tedesco significa appunto bambino). L'età giovanissima dei protagonisti è infatti più quella di un bambino anziché di un adolescente, per questo motivo il racconto fece scalpore non soltanto in Germania ma in tutto il mondo.



Per la prima volta veniva raccontato il dramma di un "sottobosco di umanità" che in tanti fingevano non esistesse, ossia quello di ragazzini in età pre-adolescenziale e post-infantile disposti a tutto pur di procurarsi una dose di eroina.

E a sfruttarli in maniera abominevole sono personaggi adulti che rendono questo racconto una vera e propria tragedia che nulla ha delle favole che i bambini dell'età di Christiane dovrebbero vivere, oltre che ascoltare. Nulla ha di quelle favole. Se non la presenza di orchi.