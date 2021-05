The Nevers, la recensione del quinto episodio della serie tv

Ecco cos'è successo nel quinto episodio di 'The Nevers', la nuova serie tv di HBO creata da Joss Whedon, in onda su Sky Atlantic in versione originale sottotitolata ogni lunedì alle 3 del mattino (poi in replica la sera) e in italiano alle 21.15 (disponibile on demand e in streaming su NOW). ** ATTENZIONE: SPOILER **

Il quinto e penultimo episodio della prima parte della stagione 1 di The Nevers si apre con una sequenza di montaggio in cui ci vengono mostrate la condanna a morte di Maladie, con Penance preoccupata per quanto sta accadendo ma intenta a portare avanti qualche nuova creazione, e con Amalia e Horatio che hanno ripreso a “frequentarsi,” dove per frequentarsi s’intende andare a letto insieme. Oltre alle ospiti dell’orfanotrofio, però, c’è un’altra persona che è rimasta scossa da questa decisione: la giornalista Effie Boyle.



Intanto Penance ha fatto una radiografia all’intera città (!!) e ha scoperto dove si trova il Galanthi, cioè l’entità che si è messa in contatto con Amalia tramite il canto di Mary (ndr, la “pallottona” blu luminosa, per intenderci). Ma c’è un problema: di guardia, come riferito dal nuovo alleato Nimble Jack, ci sono molti uomini, dunque bisognerà avvicinarsi da un’altra parte. A proposito del Galanthi: la sua attività è aumentata, spiega il Dr. Hague a Miss Bidlow, e lei, in tutta risposta, gli ordina di ucciderlo. Meglio non correre rischi, specialmente con quello che sta per accadere in città. Lui, però, la rassicura: questa creatura, qualunque cosa sia, non può fare niente né a loro né al resto dei cittadini.

Nel cortile dell’orfanotrofio, Desireeé legge alle “colleghe” un articolo in cui Effie Boyle condanna senza ma e senza se l’uccisione di Maladie. Miss Adair, che sta lavorando a qualcosa ma sta anche ascoltando, è colpita dalle parole di Harriet: è vero, impiccheranno pubblicamente Sarah perché è una di loro, non tanto per i suoi crimini. A proposito di Effie: la ritroviamo poco dopo in commissariato, mentre tenta di convincere Frank a farla parlare con la condannata a morte. Permesso non accordato, ma è chiaro che Mundi non è contento della decisione del giudice. La giustizia è una cosa, la vendetta un’altra. Prima di andarsene, Boyle fa un commento sulla foto della donna trovata morta negli scavi della metropolitana.

In una sala da tè, Lavinia e Augie discutono degli ultimi fatti. Lei, che ha un forte mal di testa, quando sente da un tavolo vicino un commento a favore della pubblica esecuzione di Maladie – il “Sir” in questione non ha molta simpatia per i Toccati – non si trattiene e ribatte con foga. È chiaramente scossa. Hugo è stato chiamato in commissariato perché uno dei suoi clienti vuole denunciare qualcosa che è successo al club con uno dei suoi “dipendenti.” Alla fine Lord Swann e il detective Mundi, che è furibondo per l’esecuzione di Maladie, ormai tutto è diventato uno spettacolo, trovano un accordo: per evitare la denuncia, il primo obbedirà alle nuove regole e registrerà i touched che lavorano per lui. Mentre se ne sta andando, Hugo viene fermato da Effie, che gli chiede di fare qualcosa per lei. Non ci è però dato sapere in cosa consista questa richiesta.