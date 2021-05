Stranger Things 4, un teaser svela l'arrivo del primo trailer?

Un nuovo teaser dopo quello che ha mostrato come Jim Hopper sia ancora in vita. In giornata potrebbe giungere una grande sorpresa

I fan non vedono l’ora di poter apprezzare la quarta stagione di “ Stranger Things ”. L’attesa potrebbe però prolungarsi fino al 2022. Le riprese non sembrano infatti proseguire in maniera particolarmente spedita. È il cast ad aver sollevato alcuni dubbi in merito alla repentina distribuzione dei nuovi episodi. Occorre infatti incastrare i tanti impegni dei protagonisti, così come adattarsi alle norme di sicurezza anti Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Camera fissa su un totale di sette schermi di sicurezza, che mostrano di tanto in tanto delle immagini provenienti da svariate aree dell’Hawkins National Laboratory. Ogni stanza appare desolata e poi, di colpo, ecco apparire immagini insanguinate. Qualcosa di tremendo è avvenuto. Il teaser, caricato su YouTube, è stato accompagnato da un post alquanto rilevante: “A causa di difficoltà tecniche, l’Hawkins National Laboratory sarà chiuso fino a nuove comunicazioni. Ritorneremo in servizio domani alle 9.00 di mattina”.

Stranger Things in arrivo nel 2022?

Gaten Matarazzo aveva espresso alcuni dubbi sulla conclusione delle riprese di “Stranger Things”, in tempo per il lancio dello show nel corso del 2021. Il lavoro sul set, infatti, non sembra stia rispettando un preciso calendario programmato totalmente per tempo. Queste le rivelazioni dell’attore, interprete di Dustin.

Non un parere personale, a quanto pare. Dello stesso parere sembra essere Finn Wolfhard, interprete di Mike: “Dovrebbe uscire il prossimo anno. Non so bene quando”. Ad ammettere i problemi sul set è stato anche il produttore esecutivo Shawn Levy: “La pandemia ha decisamente ritardato le riprese, e quindi la data di lancio della quarta stagione è ancora da definire. Ma la cosa ha avuto un impatto molto positivo, perché ha consentito ai fratelli Duffer, per la prima volta in assoluto, di scrivere l'intera stagione prima di girarla e di avere anche il tempo di riscriverla: quindi posso dire che la qualità è davvero eccezionale, forse la migliore mai realizzata”.