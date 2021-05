Gli Irregolari di Baker Street cancellata: la stagione 2 non ci sarà

La serie aveva trovato spazio nella top 10 della piattaforma streaming, stravolgendo la mitologia di Arthur Conan Doyle Condividi:

Un buon primo impatto su Netflix per “Gli Irregolari di Baker Street”, al netto di alcune critiche piovute sui social. Uno show impegnato nel fare ciò per cui era stato creato: intrattenere. C’è chi ha gridato allo scandalo, come spesso accade ormai, sottolineando il rispetto dovuto per l’opera di Arthur Conan Doyle. In molti, però, hanno apprezzato non poco la rilettura offerta, tenendo lo show nella top 10 della piattaforma di streaming per un po’ di tempo.

Nulla da fare, però, data la decisione ufficiale di cancellare la serie dopo appena una stagione. Non ci sarà un secondo ciclo di episodi. La prima annata, che ha fatto il proprio esordio il 26 marzo 2021, visibile anche su Sky Q e NOW, è tutto ciò che i fan potranno aspettarsi da questa produzione. Un'amara sorpresa per chi aveva seguito con attenzione e speranza questa nuova serie TV che, stando a quanto riportato da "Nielsen", era stata in grado di superare anche "The Falcon and the Winter Soldier", tra fine marzo e inizio aprile. Una statistica in parte inficiata, però, dal numero maggiore di episodi a disposizione. Tutto ciò non ha convinto Netflix a proporre il rinnovo per una seconda stagione. Considerando la grande mole di produzioni presenti sulla piattaforma ogni anno, è impensabile che tutte possano proseguire con successo. Le valutazioni si basano sul rapporto costi e benefici e, come nel caso di altri show, basti pensare a "Glow", si è semplicemente deciso di staccare la spina.