John Adams, dove vedere la serie tv sul secondo Presidente USA

Arriva su Sky Atlantic, in prima tv per l’Italia, ‘John Adams’, la miniserie di HBO del 2008 con Paul Giamatti e Laura Linney sul secondo Presidente degli Stati Uniti d’America. L’appuntamento con i primi due episodi è per martedì 4 maggio alle 21.15 (disponibile anche on demand e in streaming su NOW) Condividi:

John Adams, di cosa parla la miniserie John Adams – miniserie in 7 parti targata HBO tratta dal libro John Adams del Premio Pulitzer David McCullough, scritta da Kirk Ellis e diretta da Tom Hopper – mette in scena la straordinaria vita di quello che forse è il meno conosciuto tra i cosiddetti padri fondatori degli USA, quegli uomini che, il 4 luglio del 1776, firmarono la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti d'America e che si batterono contro l'Impero Britannico per fare in modo che le Tredici Colonie finalmente fossero libere dal controllo della madrepatria.

approfondimento John Adams, Paul Giamatti è il protagonista della serie tv Rispetto a Washington, Jefferson, Hamilton e Franklin, John Adams è forse meno conosciuto, ma è stato una figura fondamentale di quel tormentato periodo della Storia Americana, arrivando a battersi anima e corpo per perorare la causa dell’indipendenza, dedicando tutto sé stesso a questa missione. Inoltre, Adams fu il primo Vicepresidente dei neonati USA – al fianco di Washington, per l’appunto –, e poi fu il secondo Presidente. Dal 1770 al 1826, dal Massacro di Boston all'ultimo respiro dopo la morte dell'amata consorte, passando per il Secondo Congresso Continentale, le varie tappe della Guerra d'Indipendenza, la frustrazione dovuta ai difficili rapporti con Washington, Jefferson e Hamilton, l'elezione a Presidente, e infine il lento declino politico, la miniserie mette in scena i momenti più importanti della vita di John Adams, un racconto lungo e approfondito che ha fatto giustamente luce su una figura costretta a contendersi la scena con le superstar dell'epoca e spesso rimasta un po' in ombra.

approfondimento John Adams, la trama della serie tv in arrivo su Sky Nei panni del protagonista troviamo l’ottimo Paul Giamatti, un nome che è assolutamente una garanzia (tra l’altro non vediamo l’ora di rivederlo in azione nella seconda parte della quinta stagione di Billions, in arrivo prossimamente). Al suo fianco l’altrettanto ottima Laura Linney nei panni di Abigail Adams, la moglie di John, un importantissimo punto di riferimento nei momenti più difficili, nonché la sua consigliera più fidata. Giamatti e Linney hanno entrambi vinto un Golden Globe e un Emmy Award grazie alla loro interpretazione in John Adams, rispettivamente nelle categorie Miglior attore in una miniserie o film per la tv e Miglior attrice in una miniserie o film per la tv. Nel cast spiccano John Dossett nei panni di Benjamin Rush; Stephen Dillane nei panni di Thomas Jefferson; David Morse nei panni di George Washington; Tom Wilkinson nei panni di Benjamin Franklin; Rufus Sewell nei panni di Alexander Hamilton; Justin Theroux nei panni di John Hancock.