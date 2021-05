John Adams, Paul Giamatti è il protagonista della serie tv

Martedì 4 maggio alle 21.15 su Sky Atlantic (anche on demand e in streaming su NOW) debutterà in prima tv per l'Italia 'John Adams', la miniserie targata HBO del 2008 che ripercorre la vita e le battaglie del secondo Presidente degli Stati Uniti d'America. Nei panni del protagonista troviamo un volto assai noto, Paul Giamatti, che speriamo di rivedere al più presto nella seconda parte della quinta stagione di 'Billions', in arrivo prossimamente