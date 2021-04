Anna, il Libro delle cose importanti diventa realtà

Il 'Quaderno', ispirato al 'Libro delle cose importanti' che si vede più e più volte nella serie tv creata da Niccolò Ammaniti per Sky, è custodito nel capoluogo siciliano e scaricabile online. Un insieme di spunti e riflessioni su ciò che, per l'appunto, conta davvero per i protagonisti di 'Anna' e non solo. - SCARICA IL QUADERNO DELLE COSE IMPORTANTI

In Anna, la serie tv Sky Original creata da Niccolò Ammaniti tratta dal suo romanzo del 2015, nel primo episodio ci viene presentato fin da subito il Libro delle cose importanti, il manuale di sopravvivenza che Maria Grazia - il personaggio di Elena Lietti , la mamma di Anna (Giulia Dragotto) e Astor (Alessandro Pecorella) - scrive per i figli, per aiutarli a sopravvivere senza di lei, destinata a morire a breve a causa della letale Rossa, la malattia che nel mondo della serie ha sterminato gli adulti, lasciando in vita solo i più giovani.

Le istruzioni racchiuse in quel quaderno sono un vero e proprio testamento d’amore, sono le raccomandazioni di una madre che deve trovare un modo per essere presente per i suoi bambini anche dopo la sua dipartita. Sono la prova concreta dell'importanza vitale del racconto come forma di memoria e del raccontare per non dimenticare il passato, perché è solo conoscendo il passato che si può costruire il futuro. Difficile non commuoversi guardando la serie quando in voice over si sente la voce di Maria Grazia che spiega come evitare di mangiare qualcosa che potrebbe essere andato a male o cosa fare del suo corpo dopo la sua morte ( qui la recensione di Anna, ovviamente ci sono spoiler per chi non ha ancora visto tutti gli episodi ).

Il quaderno delle cose importanti ora esiste e si trova a Palermo

Il racconto, la memoria, il ricordo del passato per costruire il futuro: sono questi i punti chiave alla base del Libro delle cose importanti, ed è proprio per rimarcarne la rilevanza che, con l'aiuto dello stesso Ammaniti, del cast di Anna e di altri personaggi celebri e non, è stato creato il Quaderno delle cose importanti, un insieme di appunti, pensieri e riflessioni su quali possono essere, per l'appunto, le cose veramente importanti, specialmente in un momento storico come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia da Covid-19, un'esperienza che, più o meno direttamente, ha toccato tutti noi e che, volenti o nolenti, ci ha cambiato almeno un po'.

Con le frasi raccolte, insieme a un calligrafo è stato realizzato un pezzo unico del quaderno che verrà conservato in una delle più importanti biblioteche di Palermo, la Biblioteca Comunale di Casa Professa "Leonardo Sciascia", in omaggio alla Sicilia, teatro della vicende della serie. Per chi non potesse recarsi lì fisicamente, il quaderno è scaricabile a questo link, in formato PDF.

Anna è interamente disponibile su Sky e in streaming su NOW.