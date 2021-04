Al via martedì 4 maggio, alle ore 21.15, su Sky Atlantic, la miniserie HBO del 2008 'John Adams', ispirata all’omonimo romanzo di David McCullough e con protagonisti Paul Giamatti e Laura Linney, rispettivamente nei panni di John e Abigail Adams (la serie sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW). - John Adams, la trama della serie tv con Paul Giamatti in arrivo su Sky