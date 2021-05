Barry 2, i nuovi episodi su Sky e NOW dal 3 maggio

Da lunedì 3 maggio su Sky sarà disponibile la seconda stagione di 'Barry', la dark comedy con protagonista Bill Hader. L'appuntamento è su Sky Atlantic, come sempre alle 23.15, dopo 'The Nevers' (anche on demand e in streaming su NOW) Condividi:

Continua la corsa di Barry, la divertente dark comedy con protagonista un grandissimo Bill Hader, su Sky Atlantic: la seconda stagione debutterà lunedì 3 maggio, sempre in seconda serata, alle 23.15, dopo il consueto appuntamento con The Nevers (disponibile anche on demand e in streaming su NOW).

Barry, dove eravamo rimasti? approfondimento Barry, la recensione della serie tv con Bill Hader Ecco cos'è successo nel finale della prima stagione. Dopo aver messo in chiaro le cose con Fuches, e dopo aver preso la sua parte del bottino, Barry può finalmente dedicarsi alla sua nuova vita. Fuches, però, non la prende bene, e decide di dire a Goran che Barry è ancora vivo e che forse, per sicurezza, sarebbe meglio farlo fuori. Goran, però, decide di fare fuori Fuches, perché è per colpa sua se adesso si ritrova con un nuovo nemico, il boliviano Cristobal Sifuentes. Noho Hank, però, avvisa Barry, che prontamente interviene, ammazzando Goran e i suoi uomini. A quel punto succede qualcosa di assurdo: Noho Hank diventa ufficialmente il nuovo leader dei ceceni, e stringe amicizia con Sifuentes, col quale porterà avanti una fruttuosa collaborazione.

approfondimento Barry, 5 motivi per cui vedere la serie tv con Bill Hader Janice trova la copia di Ryan Madison del libro di Gene nell'appartamento di Taylor, cosa che la porta a pensare che l'aspirante attore fosse coinvolto con la criminalità organizzata cecena e i boliviani. La polizia di Los Angeles scopre il massacro fatto da Barry a casa di Goran, ma tutti pensano che i responsabili siano i sudamericani. Il caso è chiuso, dunque. Barry può finalmente tornare a frequentare il corso di recitazione, e addirittura riesce a riconquistare Sally, che intanto sembra abbia catturato l'attenzione di un talent scout di un'agenzia. A questo punto la narrazione fa un salto in avanti di qualche settimana. Barry e Sally sono ospiti di Gene nella sua splendida casa al lago. Li raggiunge anche Janice, che, però, ha ancora la sensazione che qualcosa non torni, e che, quando scopre che Barry come nome d'arte usa Barry Block, non perde tempo e va subito su facebook, dove trova delle foto che collegano in maniera inequivocabile l'ex marine a ben due morti: Taylor Garrett e Chris Lucado. Ops. I suoi sospetti aumentano vertiginosamente quando Gene le racconta del primo monologo di Barry (quello del primo episodio, che in realtà era una confessione!). Quella notte, Barry, che ha capito di essere nei guai, prega Janice di non dire niente: perché non lasciarsi tutto alle spalle? Converrebbe a entrambi, no? Lei, però, gli punta contro la pistola. Non sa che Barry ha nascosto un'arma lì vicino. Dalla finestra della camera in cui Sally sta dormendo si vede un un flash. Poco dopo, Barry fa ritorno, si cambia, e giura nuovamente che la sua vecchia esistenza è giunta al termine. Ma sarà veramente così?