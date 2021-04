Barry, la recensione della serie tv con Bill Hader

La pluripremiata dark comedy creata dallo stesso attore protagonista, affiancato da un eccezionale Henry Winkler, è in onda tutti i lunedì sera su Sky Atlantic. Ecco la recensione di Barry Condividi:

Essere o non essere… un killer professionista

Il lunedì sera, al termine di The Nevers, rimanete su Sky Atlantic: alle 23.15 è infatti il turno delle prime due stagioni di Barry, la pluripremiata serie tv creata e interpretata da Bill Hader, apprezzatissima tanto dal pubblico, quanto dalla critica (disponibile anche on demand e in streaming su NOW).

Incentrata su un killer desideroso di cambiare vita, questa riuscitissima dark comedy ha ricevuto numerose nomination nei principali premi televisivi e ha portato a casa tre Emmy: due per il Miglior attore protagonista in una commedia a Bill Hader e uno per il Miglior attore non protagonista a Henry Winkler.

Barry, la trama della serie tv

La trama della serie tv si incentra sulle vicissitudini di Barry Berkman, un ex marine riciclato come killer professionista, che però da tempo vorrebbe abbandonare la via del crimine. Peccato che la violenza chiami sempre altra violenza, per cui in un modo o nell’altro il nostro antieroe si ritrova sempre a ripiombare nelle “vecchie abitudini”.

Un giorno, però, Barry intravede una possibilità di cambiamento. Quando, durante una delle sue missioni, viene introdotto dall’uomo che è stato incaricato di uccidere a una classe di recitazione tenuta dal carismatico Gene Cousineau, si convince di avere trovato una nuova dimensione di vita e di poter tentare di lasciarsi tutto alle spalle. Complice, magari, anche l’affascinante cameriera e aspirante attrice di nome Sally.

Ovviamente, non tutto andrà secondo i suoi piani. Anzi. E così, fra studenti di recitazione, mafiosi ceceni e investigatori sulle sue tracce, Barry si ritroverà ancora più nei guai di prima.

Barry, il cast della serie tv

Il cast di Barry è ovviamente capitanato dallo stesso Bill Hader nei panni del killer pentito Barry Berkman. Al suo fianco una vera e propria leggenda della tv come Henry “Fonzie” Winkler, a cui è affidato il ruolo di Gene Cousineau.

Con loro altri bravissimi interpreti come Stephen Root (Monroe Fuchs, amico di vecchia data, nonché “agente” di Barry, al quale affida a seconda del bisogno i suoi incarichi da assassino), Sarah Goldberg (l’aspirante attrice Sally Reed, di cui Barry si invaghisce) e Anthony Carrigan (come Noho Hank, riluttante membro della mafia cecena).