4/28 ©HBO

Barry ha debuttato su Sky e NOW lunedì 12 aprile con i primi quattro episodi della stagione 1. Dal 19 aprile andrà in onda sempre il lunedì sera (su Sky Atlantic, of course, disponibile anche on demand) in seconda serata, alle 23.15, subito dopo The Nevers, la nuova serie tv creata da Joss Whedon per HBO.

Henry Winker ieri e oggi: da Fonzie in Happy Days alla serie tv Barry