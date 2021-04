Barry (Bill Hader) è un ex marine che vive nel Midwest e lavora come sicario a basso costo. Solitario, depresso e insoddisfatto della sua vita, si reca con riluttanza a Los Angeles per uccidere un aspirante attore diventato amante di un mafioso. Barry segue il suo "obiettivo" in un corso di recitazione e finisce per essere accolto nella comunità di un gruppo di entusiasti e speranzosi attori – che hanno come coach Gene Cousineau (Henry Winkler) - all'interno della scena teatrale di Los Angeles. In particolare, stringe amicizia con una studentessa appassionata, Sally. Barry desidera iniziare una nuova vita come attore, ma il suo passato criminale non gli permette di andarsene. Troverà un modo per tenere in equilibrio le sue due vite?

Barry, dove e quando vedere la serie tv su Sky e NOW

Barry ha debuttato su Sky e NOW lunedì 12 aprile con i primi quattro episodi della stagione 1. Dal 19 aprile andrà in onda sempre il lunedì sera (su Sky Atlantic, of course, disponibile anche on demand) in seconda serata, alle 23.15, subito dopo The Nevers, la nuova serie tv creata da Joss Whedon per HBO.

Il finale della prima stagione (episodi 7 e 8) sarà trasmesso lunedì 26 aprile alle 23.15. La seconda stagione andrà in onda subito dopo, dalla settimana successiva, cioè da lunedì 3 maggio (sempre in alla solita ora). La terza è attualmente in lavorazione, e quasi sicuramente uscirà negli USA entro quest'anno.