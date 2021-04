1/21 ©HBO

Warrior 2, episodio 9: Mai Ling convince Chao a fare qualcosa che Chao non vorrebbe fare. Ma business is business, per fortuna o purtroppo. In fuga dopo aver uccido il sindaco Blake per difendere Penny, Jacob prova a lasciare San Francisco, ma non sarà facile eludere la polizia. Come se non bastasse, le strade di Chinatown vengono invase da orde di irlandesi che aspettavano solo una scusa per attaccare con violenza la comunità cinese. Sì, insomma, non si mette bene!

