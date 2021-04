Warrior 3 si farà: finalmente il rinnovo da parte di HBO

Dopo mesi e mesi di attesa - e dopo un passaggio su HBO Max che sicuramente ha aiutato -, finalmente è arrivata la notizia del rinnovo di 'Warrior', la serie tv nata dagli scritti di Bruce Lee, che tornerà con una terza (e probabilmente ultima) stagione Condividi:

Galeotto fu il passaggio su HBO Max: Warrior, il "kung-fu drama" nato dagli scritti del mitico Bruce Lee, è stato ufficialmente rinnovato per una terza stagione, e da Cinemax si sposterà per l'appunto sul servizio di streaming di HBO, andando ad arricchire un catalogo in costante crescita. I fan - ma anche il cast e la crew - possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: Ah Sahm e compagni torneranno a darsele di santa ragione per (si suppone) altri 10 episodi!

approfondimento Warrior, 10 ragioni per cui vedere assolutamente la serie tv I numerosi fan statunitensi nelle scorse settimane hanno letteralmente inondato gli account social ufficiali di HBO chiedendo a gran voce il rinnovo della serie, e alla fine sono stati accontentati. Sicuramente l'entrata delle prime due stagioni dello show nel catalogo di HBO Max ha aiutato: dopo un primo passaggio su Cinemax, infatti, Warrior - creata e sviluppata dallo showrunner Jonathan Tropper, già dietro quella piccola perla di Banshee - è diventata disponibile a una platea nettamente più vasta, platea che, evidentemente, deve aver gradito molto. Numero di streaming alla mano, HBO alla fine ha detto "Sì!", dunque possiamo dire con certezza che la S03 entrerà a breve in produzione. A oggi ovviamente non è dato sapere quando verrà rilasciata, ma forse potrebbe essere pronta per la fine di quest'anno, o al massimo per i primi mesi del prossimo.