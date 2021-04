Master of None 3, la data d'uscita della terza stagione

Un nuovo protagonista nei cinque episodi della terza stagione, dal titolo “Master of None Presents: Moments of Love”

I fan però hanno chiesto per anni una terza stagione, che è stata annunciata e ora calendarizzata. Pur mancando ancora una data precisa, sappiamo che “Master of None 3” arriverà su Netflix, visibile su Sky Q e NOW, a maggio 2021 .

Master of None 3, cosa sappiamo

Le prime due stagioni di “Master of None” si sono concentrate su Dev, 30enne di New York di origine indiana, alle prese con una fase di assoluto cambiamento nella sua vita. Dal lavoro all’amore, tutto sembra a portata di mano eppure così incredibilmente distante. Uno show in grado di mescolare comedy, drama e romance in due stagioni particolarmente apprezzate da pubblico e critica.

Premiata con American Film Institute Awards, Peabody Awards, Primetime Emmy Awards e non solo, la serie è pronta a cambiare il proprio punto di vista. La terza stagione sarà composta da un totale di cinque episodi. Il titolo sarà “Master of None Presents: Moments of Love”.

Gli episodi sono stati diretti da Aziz Ansari e scritti a quattro mani con Lena Waithe, interprete di Denise. Il focus della nuova stagione dovrebbe essere proprio su di lei. Una scelta che non sorprende, considerando la profondità dell’episodio intitolato “Thanksgiving” (a lei dedicato), vincitore del Gold Derby Awards” per il miglior episodio dell’anno in una serie comedy.