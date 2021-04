Love, Death & Robots 2: il trailer della nuova stagione della serie

Il trailer della seconda stagione di Netflix è stato appena svelato. I nuovi episodi sono previsti per il mese di maggio sulla piattaforma streaming (visibile anche su Sky Q). Una qualità eccelsa per un prodotto animato pensato e creato per un pubblico adulto (famelico di fantascienza)

La data d'uscita viene comunicata nello stesso trailer e in più è giunto pure l'annuncio, sempre via trailer, che Love, Death & Robots 3 uscirà nel 2022, ancora sulla piattaforma.

Dopo l'enorme successo della prima stagione uscita nel 2019 della serie animata Love, Death & Robots , finalmente sta per arrivare il secondo capitolo. Love, Death & Robots 2 sarà disponibile in streaming su Netflix (visibile anche su Sky Q) a partire dal 14 maggio. Il trailer da poche ore pubblicato su YouTube ci offre le prime immagini di ciò che vedremo a giorni.

Love, Death & Robots 2

A supervisionare sarà ancora una volta Tim Miller, affiancato per questa seconda stagione da Jennifer Yuh Nelson in veste di Supervising Director, come riporta il magazine Collider.

Ciascun episodio verrà diretto da un regista diverso e lo stile di animazione sarà molto particolare (le animazioni dei diversi episodi sono sia in 2D sia in 3D).



La trama sarà ancora una volta di genere fantascientifico: creature terrificanti, sorprese sensazionali e toni da commedia noir per questa serie antologica animata riservata a un pubblico adulto, presentata da Tim Miller e David Fincher.



Trattandosi di un prodotto antologico, ogni episodio è a sé stante, separato da tutti gli altri e quindi fruibile come e quando si preferisce.