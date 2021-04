Le fate ignoranti, la serie: Luca Argentero e Serra Yilmaz nel cast

L’inizio delle riprese è previsto per il 12 aprile 2021. Gli otto episodi arriveranno nel 2022 Condividi:

Lentamente giungono informazioni relative alla serie TV “Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek. È lo stesso regista a fornire degli aggiornamenti in merito alla produzione, esaltando i fan. Sono stati annunciati i primi due nomi ufficiali del cast. Si tratta di Luca Argentero e Serra Yilmaz. Ha avuto inizio la lettura dei copioni insieme agli attori coinvolti nel progetto. Lavori necessari in vista dell’imminente inizio delle riprese, previsto per il 12 aprile 2021.

Il set troverà spazio a Roma e Ozpetek vi sarà impegnato fino ad agosto. La produzione, però, si sposterà anche per qualche giorno in Turchia. Si attendono ulteriori conferme nei prossimi giorni, fino al day one sul set. Tanti i nomi collegati al progetto, come la star turca Burak Deniz e svariati attori e attrici italiani. Non è la prima volta che Luca Argentero collabora con il celebre regista. I due hanno lavorato insieme in "Allacciate le cinture". Yilmaz è invece una sorta di "attrice feticcio" per Ozpetek, ed era inoltre presente anche nella pellicola originale.