Obi-Wan Kenobi, un video sul set della serie con Ewan McGregor

I fan sperano di poter apprezzare un prodotto all’altezza della qualità manifestata dalle prime due stagioni di “The Mandalorian”. Ogni notizia o indiscrezione fa esplodere di gioia gli appassionati, che hanno condiviso in ogni dove i filmati rilasciati relativi al set della serie.

Un breve filmato conduce gli spettatori attraverso le scenografie di Tatooine, dove notoriamente Obi-Wan Kenobi si nasconde per sfuggire alla lunga mano dell’Impero, che intende schiacciare l’ultima luce nella galassia relativa ai Jedi. Il filmato non è altro che un giro in auto attraverso le strade del noto pianeta. Nessuno spoiler, ma hype alle stelle. Il set sembra ormai pronto per far accedere cast e crew, così da dare il via alle riprese.