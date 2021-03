1/25 © HBO / © Cinemax

Warrior 2, episodio 1: Intenzionato a mantenersi in super forma, dopo la sonora sconfitta per mano di Li Yong, Ah Sahm si è dato ai combattimenti clandestini della Barbary Coast, e come socia ha l’avvenente e furba Rosalita Vega. Ovviamente è sempre con la Hop Wei, ma intanto si dedica anche a un business parallelo, la vendetta, insieme ad Ah Toy e a Lai. Tenuto per il collo da Zing, il leader della tong Fung Hai, con la quale ha un debito non indifferente, Bill è costretto ad andare a riscuotere, una vera vergogna per lui.

