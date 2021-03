Zero: il teaser trailer della serie TV sui supereroi di Netflix

Ecco il video con le prime immagini della serie televisiva originale italiana in arrivo dal 21 aprile sulla piattaforma in streaming, composta da 8 episodi complessivi. Ambientata a Milano, ci offre una versione inedita e molto interessante di supereroi contemporanei

Gli episodi di Zero sono diretti da Paola Randi, Ivan Silvestrini, Margherita Ferri e Mohamed Hossameldin e si ispirano liberamente al romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano , pubblicato da Mondadori.

La trama di Zero



Zero racconta di un ragazzo timido (è lo Zero messo a titolo, cifra che simboleggia il sentirsi una nullità, sentimento così simbolico e - ahinoi - universale di questi difficili tempi. Il ragazzo nella sua "veste umana" si chiama però Omar) che nasconde un potere sovrannaturale ma che poco ha del supereroico: riesce a diventare invisibile.

Non tanto quindi un superman quanto piuttosto un eroe moderno, quasi un uomo senza qualità (per dirla à la Musil), altamente contemporaneo. Incomincerà ad avere dimestichezza e ad affinare i propri poteri quando il Barrio, il quartiere della periferia milanese in cui si sente incastrato e da cui desiderava fuggire, si troverà in grave pericolo.

In questa situazione che necessita del suo intervento, Zero non si tirerà di certo indietro, anzi: si calerà negli scomodi ma vitali panni supereroici e lotterà per la salvezza del suo mondo. Contando sull’alleanza ma soprattutto sull’amicizia di Sharif, Inno, Momo e Sara. E chissà che non faccia capolino perfino l’amore vero…

“Così ho scoperto che essere invisibili è il vero potere”, dice Omar nel teaser trailer.