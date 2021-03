Chi ama i film della Marvel, le pellicole tratte da fumetti e tutto ciò che rientra nel magico mondo della convention annuale dell'intrattenimento in salsa comics targata San Diego non sarà felice di sapere che bisognerà aspettare il 2022 per tornare a godersi l’evento in presenza. Ma è necessario per contenere il contagio quindi armiamoci non solo di martello di Thor ma anche di pazienza

I fan del Marvel Cinematic Universe (la serie di film di supereroi basati sui personaggi apparsi nei fumetti Marvel Comics e prodotti dai Marvel Studios così in voga negli ultimi tempi) non saranno felici di apprendere la notizia: il Comic-Con sarà virtuale anche nel 2021.

La ormai mitica convention annuale dell'intrattenimento in salsa comics e supereroi targata San Diego sceglierà anche per il 2021 la formula pandemica, ossia quella digitale. Per tornare a godersi l’evento in presenza, bisognerà aspettare il 2022 (almeno così si spera).

La pandemia ha costretto l’annullamento o il rinvio dei grandi eventi caratterizzati da un’affluenza notevole di pubblico, motivo per cui la più grande manifestazione per appassionati di fumetti, videogame, film e serie TV legate al mondo comics ha scelto - coscienziosamente - una fruizione ancora da remoto.

Lo scorso luglio l’edizione 2020 è stata ribattezzata con il nome di Comic-Con@Home, evento tutto in rete con un palinsesto ricchissimo di presentazioni, novità, round table, conferenze e appuntamenti digitali. È stata la primissima volta dal suo anno di esordio, il 1970, che il Comic Con non ha avuto la solita celebrazione in presenza. E usiamo il termine celebrazione non a sproposito: per chi ama i fumetti e tutto ciò che gravita attorno a quel mondo, questo è un vero e proprio rito da celebrare. Per questo motivo le speranze di un ritorno fisico nel 2021 erano moltissime tuttavia nelle scorse ore è arrivata la conferma che la scelta cadrà ancora su un formato virtuale. Scelta dolorosa, sì, ma coscienziosa, necessaria e quindi da accettare senza riserve. Armiamoci quindi non solo del martello di Thor, come ogni cosplayer che si rispetti, ma anche di tanta pazienza...



La decisione di un Comic-Con ancora virtuale

"Abbiamo preso l'ardua decisione di posporre il Comic-Con come un evento fisico alle date del 2022, e anche quest'anno lo celebreremo gratis e online con il Comic-Con@Home", hanno affermato gli organizzatori in un comunicato ufficiale sul sito dell'evento.



“Anche se siamo incoraggiati dalla diffusione del vaccino e dal crescente numero di persone a cui è stato somministrato, luglio appare ancora troppo presto per organizzare in sicurezza un evento in presenza”.

Un doppio annuncio, quello della scelta digitale in primis e anche lo slittamento delle date: dal 20 si passa al 24 luglio 2022 (e i biglietti acquistati per il 2020 saranno ricollocati in automatico per queste nuove date).

Anzi, un triplo annuncio dato che si parla anche di una probabile celebrazione dell’universo comics a novembre 2021, i cui dettagli sarebbero però ancora in fase di definizione.

La rassegna virtuale e l’evento WonderCon@Home

A luglio 2021 ci sarà per la seconda volta la rassegna online @Home.



Il 26 e 27 marzo è previsto invece, sempre online, l’evento WonderCon@Home, un’altro adattamento digitale della convention che di solito (in tempi pre-pandemia) si tiene ad Anaheim. La stessa sorte già toccata al Lucca Comics and Games che, dopo aver tanto sperato in un’ibridazione di eventi digitali e live, ha poi dovuto arrendersi a un’edizione solo virtuale, ribattezzata Lucca Changes.