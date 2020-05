San Diego Comic-Con: l'edizione 2020 sarà virtuale

Il comunicato continua: "Riconoscendo il fatto che ogni anno tantissime persone risparmino per la loro presenza alla convention e come gli espositori facciano affidamento su questi eventi e quanto abbiano sperato che la decisione di rimandare venisse meno con l’arrivo dell’estate e la possibile diminuzione degli effetti del COVID-19, il continuo monitoraggio della situazione e le ultime disposizione del Governo della California hanno fatto comprendere che procedere con l’evento quest’anno non sarebbe stato sicuro".

Comic-Con at Home: l’evento in streaming

Poche ore dopo l’organizzazione ha pubblicato un video sulle sue piattaforme social parlando dell’edizione speciale per il 2020.

La produzione ha condiviso un video per annunciare il Comic-Con at Home, ovvero una versione straordinaria della convention più celebre al mondo, questo quanto comunicato nel filmato che ha ottenuto più di 65.000 visualizzazioni su Instagram: “Parcheggio gratuito, sedie comode, snack personalizzati, nessuna fila per entrare, animali benvenuti, badge per tutti e una sedia in prima fila per il Comic-Con at Home”.