Hausen, cos'è successo negli episodi 3 e 4

Ecco cos'è successo nel terzo e nel quarto episodio della serie horror Sky Original 'Hausen', in onda su Sky Atlantic il sabato sera alle 21.15 (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER **

Dopo aver sognato sua mamma – un incubo dal soffitto pulsante –, Juri si sveglia di soprassalto. Il regalo di Kater è ancora sotto il suo letto, mentre in cucina c’è Cleo, che ha chiaramente passato la notte con suo padre… La donna va a recuperare dei vestiti in casa sua, e con Scherbe, non proprio in ottime condizioni, ci scappa quasi un bacio. Lui, però, è veramente messo male… E’ così fatto, e disperato, che poco dopo si mette a far gocciolare un biberon nel collettore dei rifiuti, forse nella speranza che il piccolo riappaia magicamente. A un certo punto, però sviene. Viene trovato privo di sensi da una vicina, Kathi, che pensa bene di trascinarlo fino in casa sua, inutile provare a farlo rinvenire lì sul pianerottolo.

Mentre è in cortile col cane, Juri viene aggredito dal proprietario dell’animale, Freke, che se lo riprende. Intanto Dennis non capisce come mai la gattina non mangi. La risposta del suo unico amico è semplice: deve scoprire cosa le piace. Purtroppo per Daphne, la gatta di Bjorn, Dennis scopre presto cosa desidera mangiare la bestiolina, rimasta chiusa in una gabbia con i suoi simili per molto tempo. Sì, avete capito bene: è una gatta cannibale!

Arrivano i "businessmen:" Juri riesce a scappare di nascosto, ma in ascensore viene beccato da Ninja e dal cane. Il bullo decide di graziarlo (e di non fargli bere la melma nera…) solo perché ha onorato la sua parte dell’accordo, cioè ha fatto una copia delle chiavi. Intanto Jaschek mette a posto dei neon difettosi e chiama la compagnia assicurativa. Scopriamo infatti che sua moglie è morta a causa di un incendio che ha distrutto la loro casa. Juri dice a Ninja di voler imparare. Vuole capire come funzionano le cose, e l’altro glielo spiega volentieri. Grazie al collettore dei rifiuti, lo scambio di soldi e roba è totalmente anonimo, dunque sicuro. Ma la droga da dove arriva? Non sono affari suoi, il suo fornitore è segreto. Ad ogni modo, quello schifo è per tossici veri, tossici che vogliono dimenticare tutto, dunque è meglio starci alla larga.

Dopo aver provato inutilmente a sbarazzarsi del dono di Kater, che sembra dotato di vita propria, Juri incontra in ascensore Ninja e i suoi “soci,” più il cane. Scende prima di loro, e vede che si fermano al sesto piano. Una volta lì, però, scopre che le porte del mezzo sono rotte, non si aprono proprio…dunque dove sono finiti i ragazzi? Dal nulla compare Dennis, che gli mostra una gabbietta con dentro una gattina viva e dei resti di altri gatti. Il ragazzino è contento: finalmente avrà qualcuno che gli farà compagnia. Di nuovo in ascensore, Juri scopre che bloccando la cabina al sesto piano e aprendo una porticina con una delle chiavi copiate si arriva in una stanza segreta che è stata chiaramente adibita a laboratorio per la creazione di droga. Su una parete c’è disegnato un occhio enorme che ricorda proprio la parete pulsante.

approfondimento

Hausen, alla scoperta della serie tv. VIDEO

Al piano interrato, Jaschek finalmente riceve la visita dell’assicuratore, ma questi gli fa capire che c’è qualcosa di molto strano nel modo in cui è avvenuto l’incidente – perché l’allarme anti incendio (peraltro sviluppato dallo stesso Jaschek) per esempio era spento? –, e poi prova a ricattarlo: se vuole che firmi la pratica per lo sblocco dei soldi dovrà dargliene la metà. Nel frattempo Juri, che ha sempre con sé il regalo del senzatetto, prova a riprendersi il cane. Freke è fattissimo, però si accorge comunque della sua presenza in casa e lo assale. E’ l’animale a salvarlo: si ribella al suo ex padrone e gli mangia via mezza faccia.

La rabbia di Jaschek sembra manifestarsi nella melma nera, che fuoriesce dagli armadietti alle pareti. L’uomo non cede al ricatto, e alla fine l’assicuratore, spaventato, se ne va. Si perde però in quel labirinto. Giunto in un vicolo cieco intravede qualcuno. E’ Kater, che comincia a ridere come un pazzo. L’uomo è spacciato: il pavimento si trasforma in melma e lo inghiotte vivo… Bjorn è alla ricerca di Daphne e chiede a Loan se per caso l’abbia vista, ma lei gli risponde sarcastica che la sua famiglia preferisce mangiare i cani anziché i gatti. Soddisfatto dell’operato del suo nuovo socio, Ninja gli regala un coltello a serramanico. Inutile dire che Jaschek non è contento di trovare in tasca a suo figlio né l’arma, né lo strano presente del demoniaco barbone.

Intanto Dennis, da solo in cucina con la sua gattina cannibale, viene chiamato dalla solita strana voce, che gli dice “Tutti ti hanno abbandonato…a parte me...” A quel punto, la porta del forno si spalanca. E il ragazzino entra dentro, ma al posto della parete c’è un cunicolo infinito, e lui comincia a strisciare...

Hausen, cos'è successo nel quarto episodio

Il giorno dopo, Ninja scopre che Juri ha dormito nel laboratorio perché ha litigato con suo padre. I due parlano dell’occhio disegnato sulla parete: anche l’ultimo arrivato lo vede, nei suoi incubi. Il bullo, però, non ha dubbi: quando una cosa fa paura bisogna allearcisi. Come ha fatto lui. Jaschek riceve una segnalazione da un’inquilina anziana, la signora Ingrid, che ha una forte tosse. Dall’appartamento della Signora Loeber (la casa di Dennis) arriva una puzza spaventosa, e il motivo è presto detto: il cadavere della donna (che però sembra morta da un bel po’ di tempo) è in putrefazione sul letto, con la testa quasi “inglobata” nella macchia nera della parete contro cui poggia la testiera. Uno spettacolo raccapricciante. Intanto Ninja va a rifornirsi dal suo fornitore, che altri non è che Kater. A cosa gli serviranno mai tutti quei soldi? Il senzatetto gli dice di farsi gli affari suoi…e poi improvvisamente il cane sparisce nel nulla…