Hausen, alla scoperta della serie tv. VIDEO

Su Sky Atlantic sabato 20 febbraio alle 21.15 debutterà 'Hausen', la serie tv Sky Original ambientata in un condominio maledetto che si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini. Andiamo a scoprire qualcosa di più (episodi disponibili on demand e in streaming su NOW TV)

Una casa che si nutre delle sofferenze e del disagio dei suoi inquilini, un ragazzo intenzionato a non cedere al vuoto e alla disperazione, una fiaba dark che combina horror, mistero e dramma: su Sky Atlantic è in arrivo 'Hausen', in onda ogni sabato alle 21.15 a partire dal 20 febbraio (episodi disponibili on demand e in streaming su NOW TV).

Hausen, di cosa parla la serie tv approfondimento Hausen, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO Dopo la morte della madre, il sedicenne Juri e suo padre Jaschek si trasferiscono in un complesso residenziale malandato alla periferia della città. Mentre Jaschek cerca di provvedere per sé e per suo figlio lavorando come custode dell'edificio, Juri scopre gradualmente che la casa si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini. Per combatterla, dovrà convincere gli altri, in parte ostili e in parte indifferenti, a cooperare e a ribellarsi contro suo padre, già caduto vittima della maledizione dell'edificio...

Hausen, alla scoperta della serie tv approfondimento Hausen, la trama della serie tv horror La produzione Sky Original prodotta da Sky Deutschland e Sky Studios in collaborazione con Lago Film è senza dubbio una serie di genere horror, ma non è solo un racconto dell’orrore. A partire dal titolo – che è un verbo che significa “abitare, dimorare” ma in un’accezione negativa, spregiativa, non Das Haus, “la casa” –, Hausen ci suggerisce che oltre alla paura del mostruoso e del non comprensibile, una paura misteriosa e metafisica, c’è un dramma che parla di persone abbandonate, di persone deboli, di persone in preda alla solitudine, al disagio (sociale e personale), di persone destinate a rimanere sul fondo della scala sociale. Detto ciò, la componente horror, in molti casi splatter, c’è, eccome se c’è, dunque preparatevi a rimanere disgustati durante la visione degli episodi!

approfondimento Da Hausen a Lovecraft Country: 16 serie tv horror da vedere. FOTO Scherzi a parte, come suggerisce Thomas Stuber (Teenage Angst, Tatort, Un valzer tra gli scaffali), il regista della serie tv, la trama sembra semplice, ma poi prende decisamente una piega inaspettata, arrivando addirittura a farci vedere Juri, il protagonista, che viaggia nello spazio, dunque, senza dirvi oltre per non incappare in qualche malefico spoiler, vi diciamo solo: prestate attenzione ai dettagli.

Hausen, dov’è stata girata la serie tv approfondimento Golden Globe 2021, tutte le nomination delle serie tv. FOTO Per girare Hausen c’è stato bisogno di trovare un palazzo vuoto con determinate caratteristiche, e alla fine la scelta è ricaduta su un ex ospedale della Germania Est situato nel quartiere Buch di Berlino, un Plattenbau - un edificio costruito con pannelli prefabbricati – con un piano vuoto dove sono stati ricostruiti gli appartamenti (in totale 17) e i corridoi del complesso residenziale dove vivono e si muovono i personaggi.