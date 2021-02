Hausen, la trama della serie tv horror

Su Sky Atlantic arriva la disturbante 'Hausen', la serie tv Sky Original ambientata in un condominio maledetto che si nutre delle sofferenze dei suoi inquilini. L'appuntamento è per sabato 20 febbraio alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV) Condividi:

Hausen, di cosa parla la serie tv Dopo la morte della madre, Juri, sedici anni, e suo padre Jaschek si trasferiscono in un complesso residenziale malandato alla periferia della città, un cosiddetto Plattenbau, cioè un edificio costruito con pannelli prefabbricati, un palazzone tanto anonimo quanto malandato e inquietante. In realtà c'è un motivo per cui sono finiti proprio lì: Jaschek, infatti, è il nuovo manutentore, e a quanto pare avrà un bel po' di lavoro da fare.

approfondimento Hausen, la serie tv horror in arrivo su Sky il 20 febbraio. FOTO Una volta dentro il loro appartamento, padre e figlio si accorgono che oltre al riscaldamento mancante - c'è la caldaia rotta, di nuovo - c'è qualcosa che non va anche al lavandino della cucina. La realtà è che quel casermone sta cadendo letteralmente a pezzi, ma Jaschek non ha intenzione di stare con le mani in mano, così il giorno successivo si mette subito all'opera. La caldaia, però, non collabora, e dal calorifero di un appartamento esce un disgustoso liquido nero e viscoso che non si capisce da dove provenga...un liquido che sembra quasi avere vita propria... Queste, però, non sono le uniche bizzarrie: l'intero palazzo, infatti, è impregnato di una strana energia, qualcosa di inquietante e terrificante al tempo stesso.

approfondimento Hausen, il trailer della serie horror Sky in arrivo il 20 febbraio Anche gli inquilini sono piuttosto particolari, o forse, pensa Juri, solo costretti a vivere in condizioni al limite del disumano, in un abbrutimento inevitabile e inesorabile. Proprio come Kater, il senzatetto che ha incontrato appena fuori dall'ingresso non appena arrivato e che gli ha dato un misterioso regalo di benvenuto. O come Scherbe, il compagno di Cleo, senza un soldo, con un neonato a cui badare e con evidenti problemi di dipendenza da sostanze stupefacenti... Poi c'è Loan, la figlia adolescente del proprietario del piccolo market dall'altra parte della strada, una ragazza sicura di sé e intenzionata a migliorare la propria condizione a ogni costo, anche lei con un segreto che non può essere raccontato. E cosa dovrà mai farci Ninja, il capetto dei bulli del palazzo, con una copia delle chiavi di suo padre?