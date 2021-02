Your Honor, arriva su Sky la nuova serie tv con Bryan Cranston

'Your Honor', la nuova serie tv targata Showtime con protagonista Bryan Cranston, l'indimenticato Walter White di 'Breaking Bad', è in arrivo su Sky Atlantic mercoledì 24 febbraio alle 21.15 (episodi disponibili on demand e in streaming su NOW TV) Condividi:

Bugie, inganni, colpi di scena e scelte impossibili. Un thriller ad altissima tensione arriva su Sky e NOW TV dal 24 febbraio: YOUR HONOR, con Bryan Cranston – per questa serie nominato al Golden Globe come miglior attore protagonista - al primo grande ruolo in TV dopo l’enorme successo di Breaking bad. Con extra, il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni i primi episodi sono già disponibili on demand nella sezione extra. CLICCA QUI: Scopri tutto su your Honor

Your Honor, il cast approfondimento Your Honor, il cast della serie tv con Bryan Cranston. FOTO Cranston interpreta Michael Desiato, un rispettatissimo giudice di New Orleans il cui figlio sarà coinvolto in un terribile incidente stradale. Per proteggerlo sarà pronto a tutto, anche a venire a patti con la sua stessa legge. Creata e sceneggiata da Peter Moffat (The Night Of), la miniserie vede nel cast anche Michael Stuhlbarg (Chiamami col tuo nome) e Hope Davis (A proposito di Schmidt, Captain America: Civil War) nei panni di Jimmy e Gina Baxter, a capo di una temuta famiglia criminale, e Hunter Doohan, Carmen Ejogo (Selma, True Detective III), Amy Landecker (Transparent), Isiah Whitlock Jr (The Wire) e Sofia Black-D’Elia (The Night Of). Guest star Maura Tierney (The Affair). CLICCA QUI: Bryan Cranston ieri e oggi: com'è cambiato l'attore di Your Honor negli anni. FOTO