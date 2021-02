Su Sky Atlantic sta per debuttare un titolo veramente imperdibile: il 24 febbraio alle 21.15 andranno infatti in onda i primi due episodi di Your Honor, la nuova miniserie di casa Showtime con protagonista Bryan Cranston (disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV) Condividi:

Your Honor, la trama della serie tv con Bryan Cranston Michael Desiato è un rispettato giudice di New Orleans, un uomo che ha fatto della legge e della giustizia il proprio stile di vita. Dopo la dipartita violenta della moglie, morta circa un anno prima dell'inizio della serie, Michael vive da solo con il figlio Adam, un ragazzo sensibile e amante della fotografia. Il giorno del primo anniversario della morte della madre, Adam va a portare una foto incorniciata e mazzo di fiori nel luogo dove è avvenuta la tragedia, una zona di periferia piuttosto malfamata, ma viene avvicinato da una gang che sembra non avere buone intenzioni. Spaventato e col fiato corto (soffre di asma), sale in macchina e fugge a tutta velocità...ma a un incrocio finisce per investire accidentalmente un motociclista, uccidendolo. CLICCA QUI: Scopri tutto su Your Honor

approfondimento Your Honor, la serie con Bryan Cranston in onda su Sky dal 24 febbraio Sotto shock e devastato dal senso di colpa, Adam confessa al padre l’accaduto, e alla fine i due decidono insieme di andare al distretto di polizia per raccontare quanto successo. D'altronde bisogna fare ciò che è giusto, no? Quando Michael però scopre l’identità della vittima – Rocco Baxter, il figlio del più potente e pericoloso boss della città, Jimmy Baxter – cambia idea: meglio tacere perché per Adam finire in prigione significherebbe andare incontro a morte sicura. La lunga mano della criminalità organizzata non conosce limiti, e lui lo sa fin troppo bene. Ha già perso sua moglie, non perderà anche suo figlio, la sua unica ragione di vita.

approfondimento Bryan Cranston, da Breaking Bad a Your Honor: le serie tv con l'attore Desiato Senior e Junior si ritrovano così costretti a nascondersi dalla legge e dai loro nemici, ma , soprattutto, a mentire ai loro amici, tra cui l'aspirante sindaco Charlie, il miglior amico di Michael, quasi un fratello per lui. Come se ciò non bastasse, la colpa dell'omicidio stradale alla fine va a ricadere sul giovane Kofi Jones, che però, nonostante decida di prendersi la colpa, è innocente. Solo che a nessuno sembra importare. A nessuno tranne a Adam e a Michael, che spera di poterlo aiutare, quantomeno a migliora un po' la sua posizione, coinvolgendo Lee Delamere, la sua ex protetta, che ora un'avvocata di successo. La verità viene veramente sempre a galla? Può darsi ma ciò che è certo è che il Giudice Desiato è pronto a fare di tutto per evitare che ciò accada.