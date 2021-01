Yellowstone 3, le location della serie tv western con Kevin Costner

In attesa della terza stagione, in onda su Sky Atlantic dal 29 gennaio alle 21.15, ecco le location di 'Yellowstone'. I fan possono anche vivere l’esperienza del ranch in prima persona, affittando la casa di Rip

“ Yellowstone ” è una delle serie TV più apprezzate degli ultimi anni. Disponibile su Paramount Network, è trasmessa su Sky Atlantic in Italia. La terza stagione sarà in onda dal 29 gennaio alle 21.15 (anche on demand e in streaming su NOW TV). Trasmessa per la prima volta nel 2018, è stata creata da Taylor Sheridan , attore, sceneggiatore e regista. La sua carriera ha avuto inizio negli anni ’90 e in questo show è stato in grado di mettere in atto tutto ciò che ha appreso nel corso del tempo. Dalle sceneggiature di “Sicario”, “Hell or High Water”, “I segreti di Wind River” e “Soldado”, al lavoro da attore sul set di “Sons of Anarchy”. Una carriera enza dubbio di successo.

L’assoluto protagonista dello show è Kevin Costner , che propone un’esaltante interpretazione del duro John Dutton. Un uomo d’altri tempi che vive i propri giorni nel tentativo di tutelare la propria eredità. Il ranch di famiglia, appartenuto ai Dutton da generazioni, viene costantemente minacciato dal mondo moderno, ma lui è pronto a scatenare una guerra per non perderlo.

Un drama avvincente arricchito da location da favola, che hanno spinto molti fan della serie a cimentarsi in lunghi ed entusiasmanti viaggi. Per quanto il Covid-19 ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) impedisca, ad oggi, una certa libertà negli spostamenti, nulla impedisce di organizzarsi per il futuro: ecco dunque cosa sapere per programmare un’escursione nel mondo di “Yellowstone”.

I luoghi di Yellowstone

approfondimento

Le 15 serie TV americane che hanno segnato gli anni Duemila

Il primo luogo da visitare per andare alla scoperta del mondo di “Yellowstone” è senza dubbio il Chief Joseph Ranch. Si trova a Darby, nella Bitterroot Valley, nel Montana, e confina proprio con il Parco nazionale di Yellowstone. Una tenuta storica, creata nel 1880. Un totale di 1500 metri quadri, acquistato nei primi del 1900 dal magnate William S. Ford e dal giudice federale Howard Clark Hollister, per poi essere venduta negli anni Cinquanta. È in questo periodo che ottiene il suo nome attuale, in memoria di Nez Perce, capo della tribù dei Nasi Forati, l’uomo che ha creato il sentiero in seguito battuto dagli esploratori Lewis e Clark. Un vero e proprio pezzo di storia, divenuto il più grande ranch degli Stati Uniti. Oggi i proprietari sono Shane Libel e la moglie Angela, che dovranno fare l’abitudine ai tanti turisti interessati nei prossimi anni.

Essere proprio in questi luoghi e poter girare immersi nella natura è fondamentale per lo show. Uno degli obiettivi della serie, infatti, è proprio quello di mostrare come uno stile di vita differente sia ancora possibile, perché in quei posti in molti conducono ancora oggi le proprie giornate in simbiosi con la natura e gli animali.

I Libel sono entrati a far parte della crew in qualche modo. Vivono ai piani superiori durante le riprese e hanno messo a disposizione una baita per Sheridan e la sua famiglia.