Yellowstone 3, il trailer della nuova stagione della serie

Venerdì 29 gennaio alle 21.15 arriva la terza stagione di 'Yellowstone', la serie tv con Kevin Costner (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV)

La nuova stagione di Yellowstone, la terza, è in arrivo su Sky Atlantic (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV). L'appuntamento è per venerdì 29 gennaio alle 21.15: ecco cosa ci aspetta.

CLICCA QUI: Scopri tutto su Yellowstone