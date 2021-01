Yellowstone 3, si torna nel Montana con Kevin Costner. VIDEO

La nuova stagione di Yellowstone, la terza, è in arrivo su Sky Atlantic. L'appuntamento è per venerdì 29 gennaio alle 21.15, ma intanto ecco alcune anticipazioni

Su Sky Atlantic sta per tornare Yellowstone : in attesa della terza stagione, che debutterà venerdì 29 gennaio alle 21.15 (episodi disponibili anche on demand e in streaming su NOW TV), ecco alcune anticipazioni rispetto a ciò che dobbiamo aspettarci.

Yellowstone 3, cosa succederà nella nuova stagione?

Yellowstone 3, la nuova stagione in arrivo su Sky il 29 gennaio. FOTO

Dopo gli eventi della S02 (clicca qui per un veloce recap), aspettiamoci un John Dutton ancora più determinato a difendere il suo ranch, il suo impero, la sua eredità, e poi una "sana" dose di alleanze in continuo cambiamento, casi irrisolti, intrighi politici, scioccanti rivelazioni e tremendi omicidi. Sì, insomma, anche nei nuovi episodi Yellowstone non si farà e non ci farà mancare niente! Ritroveremo ovviamente tutto il clan Dutton, Rainwater e la Governatrice Perry, ma ci saranno anche alcune new entry interessanti, tra cui Josh Holloway (l'indimenticato Sawyer di Lost) nei panni del rancher e businessman/intermediario finanziario Roarke Morris. Eccolo qui sotto nella sua prima scena in assoluto: