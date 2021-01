Yellowstone, quando esce in Italia la terza stagione della serie tv

Su Sky Atlantic stanno per arrivare i nuovi episodi dell'avvincente Yellowstone, la serie tv di Taylor Sheridan con un fantastico Kevin Costner: ecco quando John Dutton e famiglia torneranno in azione, ecco quando andrà in onda la terza stagione

John Dutton is back : su Sky Atlantic sta infatti per arrivare la terza stagione di 'Yellowstone' , la serie tv con protagonista uno straordinario Kevin Costner. L'appuntamento con i nuovi episodi è per venerdì 29 gennaio alle 21.15 (la serie sarà ovviamente disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV).

Yellowstone 3, dove eravamo rimasti

Come ben ricorderanno i fan, la seconda stagione (clicca qui per la recensione del decimo episodio) si è chiusa con l'uccisione di Jenkins (Danny Huston) da parte dei fratelli Beck - i villain della S02, contrari al nuovo progetto messo in piedi da Dan e Rainwater e convinti che John fosse parte del problema poiché aveva deciso di non aiutarli - e con il rapimento, sempre a opera di Teal (Terry Serpico) e Malcolm (Neal McDonough) del povero Tate. Puoi toccare (quasi) tutto a Dutton, ma non la sua famiglia, e infatti nel finale del precedente capitolo abbiamo assistito alla "spedizione punitiva" del personaggio di Kevin Costner, spedizione risultata nella liberazione del nipotino e nella morte dei sopracitati fratelli Beck.

Altre cose degne di nota del finale della seconda stagione: Rip che riceve in dono da John la vecchia casa di famiglia dei Dutton e una lettera in cui il suo boss gli dice di considerarlo a tutti gli effetti un figlio e di volergli lasciare in eredità il ranch; Monica che perde una parte della sua purezza quando praticamente ordina a Kayce di uccidere i Beck (anche a lei, come a John, si può toccare tutto, ma non la famiglia); Thomas senza più un socio in affari, dunque in una posizione potenzialmente vulnerabile a nuovi attacchi; Jamie, sempre "in punizione" e costretto a vivere nella baracca dei mandriani, che riceve un aut aut da Christina, incinta di suo figlio; Beth che accetta i suoi sentimenti per Rip, ma che evidentemente sta nascondendo qualcosa.