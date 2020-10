Leggi la recensione del decimo e ultimo episodio della seconda stagione di 'Yellowstone' (la serie è disponibile on demand e in streaming su NOW TV) - ** ATTENZIONE: SPOILER **

Yellowstone 2, cos'è successo nel decimo episodio L’ultimo episodio di Yellowstone 2, il finale di stagione, si apre con un flashback, con un John ultra-cinquantenne che all’alba sveglia il padre malato e attaccato a dei macchinari, lo veste, lo fa salire a cavallo, e lo porta ad ammirare il panorama (cioè l’impero di famiglia) in un posto ben preciso: il posto in cui morirà. Da vero uomo, da uomo libero. “Non fartela portare via figliolo, neanche un centimetro!” chiede Dutton Senior al figlio. Promessa mantenuta, come ben sappiamo noi spettatori. Giusto il tempo per qualche ricordo e per un paio di sorsi di whisky, poi basta parlare – come, ci ha messo solo novan’tanni! lo prende in giro bonariamente John. E’ il tempo di dirsi addio, di lasciare quel mondo. Nel presente, il personaggio di Kevin Costner si apre con il suo braccio destro, l’unico a cui può confidare le sue preoccupazioni: “Per tutta la mia vita non ho fatto che perdere ciò che amavo, ma non questa volta Rip.”

approfondimento Kevin Costner ieri e oggi: com'è cambiato l'attore. FOTO Casa Jenkins. Dan è rimasto solo, ha mandato via la moglie e la prole, e ora sorseggia del vino in salotto, ben consapevole che presto il destino verrà a bussare alla sua porta. E il destino infatti arriva, precisamente nella forma di due sicari assoldati dai Beck. Fatta fuori la guardia privata senza tanti complimenti, uno entra in casa. Jenkins, nascostosi in cucina, riesce a sparare e a ucciderlo, però è uscito ferito dallo scontro a fuoco. Fa giusto in tempo a trascinarsi in terrazzo, per ammirare un’ultima volta quel maledetto paradiso. Ma l’altro killer è arrivato, e non lascerà le cose a metà. “Avevo il diritto di stare qui. Tutto il diritto! Questa è l’America!” sono le sue ultime parole. La notizia arriva ovviamente alle orecchie di John, che chiede a Donnie di tenere coperta la cosa e di dargli ventiquatt’ore di tempo. Chiamati a rapporto Jamie e Kayce e mandata via Beth – qualcuno deve rimanere per Tate, e quel qualcuno non può essere a conoscenza dei loro piani contro i Beck, perché solo se non sai non puoi essere incriminato – John non ha dubbi: quella sarà la loro fine, ma lo faranno comunque. Cosa? Uccidere Malcolm e Teal, è chiaro. Lo sceriffo si mostra collaborativo: a fare la guardia alla villa dei due fratelli ci sono degli agenti che conosce, uno è suo cugino, dunque chiederà loro di farsi da parte. Però è necessario fare le cose a modo, cioè tirare in ballo in qualche modo il bestiame e procedere con un mandato.

approfondimento Yellowstone, il cast: le foto più belle di Kelly Reilly Affare fatto, e John, in men che non si dica, in qualità di commissario del bestiame fa avere un mandato a Kayce. Prima di partire, Dutton Junior giura alla moglie che ritroverà Tate e che lo riporterà a casa. Lei, però, vuole di più: “Promettimi che li ucciderai.” Per strada, Malcom viene fermato da Donnie, che gli chiede di vedere cosa c’è nel bagagliaio della sua auto. L’iracondo Beck manda a quel paese lo sceriffo senza troppi giri di parole: che si ricordi per chi lavora, e che non si permetta mai più di chiamarlo col suo nome proprio! John, intanto, avvisa Rainwater: è meglio che stia al sicuro, nei confini della riserva. Thomas, che non ha nessuna simpatia per Dutton, ma che è dispiaciuto per quanto successo a Tate, gli dice che gli manderà qualcuno, perché in questo è dalla sua. Col favore degli agenti di guardia, avvisati da Donnie, Kayce fa irruzione a casa Beck…ma trova solo Teal, seduto sulla tazza a leggere il giornale. Gli spara senza pensarci, ma non lo uccide: vuole informazioni. L’altro, sanguinante e dolorante, alla fine canta: Tate si trova con la milizia libera del Montana, in un accampamento alla base delle Crazy Mountains. Il poveraccio è sconvolto: nessuno aveva mai reagito prima di loro. “Stavolta sì. Ho promesso di ucciderti.” sono le ultime parole che Dutton Junior ha per lui. Poi, prima di andarsene, simula uno scontro a fuoco: se qualcuno avrà qualcosa da ridire potrà sempre ribattere che si è trattato di legittima difesa.

approfondimento Yellowstone, il cast: le foto più belle di Luke Grimes John chiede alla figlia di fare una modifica ai documenti relativi al fondo fiduciario, perché “So chi mi vuole bene ed è leale con me. L’ho sempre saputo.” Dopo aver mandato di nuovo a quel paese Jamie, che giustamente vorrebbe sapere cosa sta succedendo, Beth va da Rip, e lo porta nella vecchia casa di famiglia. Poi gli legge una lettera scritta da suo padre. In sostanza, John confessa che pensava di non avere abbastanza figli per mantenere vivo il sogno del suo bisnonno, per mantenere in vita quel posto, ma che poi un giorno ha capito: non è così. Il messaggio tra le righe è chiarissimo: Dutton considera Wheeler un figlio, ed è per questo motivo che lascerà tutto in mano a lui quando sarà il momento. Dentro quella vetusta casa in legno, Rip, commosso, scoppia a piangere. Beth sdrammatizza: i gusti sono gusti, ma alla fine è il pensiero che conta. Il personaggio di Cole Hauser, come un bambino che non riesce a contenere la propria felicità, chiede conferma a quello di Kelly Reilly: “Mi ha chiamato figlio?” “Sì tesoro…” è la risposta di Beth, che lo abbraccia con tenerezza. Il momento di quiete passa però in fretta: c’è bisogno di mettere a punto un piano per andare a liberare Tate. Ciò che John sta per chiedere al suo nuovo erede è pesante come un macigno: dovrà fare da apripista e attirare il fuoco nemico su di sé, per distrarre gli uomini fedeli ai Beck. L’altro non ci pensa due volte: non riesce a pensare a un giorno migliore per quella richiesta.

approfondimento Yellowstone, il cast: le foto più belle di Wes Bentley Come promesso, Rainwater ha mandato qualcuno, e quel qualcuno è il fidato Mo, che fai dei segni propiziatori sul cavallo di Rip: che la buona sorte sia dalla sua. Scatta l’attacco. Wheeler ne esce indenne, e gli uomini di Dutton hanno la meglio in poco tempo. Dentro una casa malconcia e pressoché vuota Kayce trova un militante seduto a terra, ma il tipo si spara in bocca per non rivelargli dove è stato nascosto Tate. Nel frattempo, John ha trovato Malcolm, ed è riuscito a ferirlo gravemente. “Dimmi dov’è e ti porto in ospedale, ti do la mia parola.” gli dice Dutton, e alla fine il secondo e ultimo fratello Beck, forse per non morire con il rapimento di un bambino sulla coscienza, gli rivela dove si trova il nipote. Malcolm muore da solo in un campo, e per sua scelta: John, infatti, gli offre sia di chiamargli un elicottero, sia di fargli compagnia. Cos’è un uomo se non tiene fede alla parola data? Dopo una seconda irruzione, Kayce finalmente ritrova suo figlio, rannicchiato in una vasca da bagno e coi capelli rasati a zero. Tate urla, piange, è terrorizzato, ma suo padre lo rassicura: va tutto bene, si torna a casa. E’ John a comunicare la lieta novella a Monica, che addirittura lo abbraccia. Fuori, vicino a un albero, c’è Rip, che osserva da lontano. Beth gli si avvicina: è sicura, questo posto lo perderanno, e lei non vede l’ora. Wheeler non è preoccupato: troverà un altro lavoro come mandriano. Lei invece cosa farà? Dormirà. Per un anno intero. Lui scoppia a ridere e si offre di farle compagnia, lei gli fa intendere che prenderà in considerazione l'offerta...ma quando si volta i suoi occhi sono velati di lacrime. Anche qualcun altro sta piangendo in maniera discreta: suo padre. Rimasto solo, nel portico, John scarica la tensione: un altro giorno è andato, ma loro sono ancora lì. La promessa fatta a suo padre è stata mantenuta, quantomeno per oggi. Domani si vedrà.