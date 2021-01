Wandavision, la prima clip della serie TV Marvel. VIDEO

Il 15 gennaio 2021 arriverà nel catalogo Disney + “ WandaVision ”, serie TV che darà il via ufficialmente alla fase 4 del MCU . Al centro delle scene vi sono, come il titolo lascia intendere, Wanda Maximoff e Visione. Le vicende narrate saranno cronologicamente posizionate subito dopo i fatti di “Avengers: Endgame”. La battaglia contro Thanos ha infine avuto termine e ciò che resta è fare i conti con quanto accaduto.

Un’idea che il pubblico pare aver apprezzato particolarmente. Una nuova clip ha inoltre mostrato una scena in bianco e nero con Wanda e Visione a letto, mentre utilizzano i loro poteri con effetti esilaranti. La scena porta lo spettatore nel passato, con gli attori che tentano chiaramente di riportare in vita modelli ormai desueti, con un impatto eccellente sull’audience. Spazio anche per le risate registrate del pubblico, come in una vera e propria comedy.

WandaVision, cosa sappiamo

Il piano della Marvel prevedeva inizialmente l’arrivo di “The Falcon and the Winter Soldier” come prima serie TV chiamata a fare l’esordio su Disney + per la fase 4 del MCU. I ritardi dovuti al Covid-19 hanno però costretto a modificare il calendario delle uscite.

Nello show si vede una Wanda distrutta dalla morte di Visione. Le viene però offerta una via di fuga dalla sua depressione da una sconosciuta di nome Agatha. La donna potrebbe far tornare Visione nella sua vita, spedendo la coppia in una dimensione parallela. I due vivono sereni, lontano da tutto e tutti, con Agatha che diventa la loro vicina di casa.